Lionel Mpasi, el arquero que tuvo a Congo al borde de una sorpresa mayúscula en el Mundial

El arquero congoleño Lionel Mpasi ataja un remate en el partido de los 16vos de final del Mundial, el miécoles 1 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard) AP

En un momento, el mediocampista inglés Jude Bellingham lo abrazó en señal de respeto, con Mpasi tendido sobre el césped y el balón a salvo entre sus manos.

Al final, sin embargo, el arquero congoleño no pudo detener a Harry Kane en el Mundial .

El delantero inglés estampó dos goles en los minutos finales, el de la victoria a los 86 minutos, para evitar que el equipo revelación de África protagonizara una de las mayores sorpresas en la historia de la Copa del Mundo.

Inglaterra avanzó a los octavos de final al imponerse 2-1 el miércoles. Mpasi tendrá que consolarse con una de las grandes actuaciones defensivas en un torneo repleto de exhibiciones superlativas de los guardametas.

“Ofrecí mi cuerpo a la ciencia”, manifestó, esbozando una sonrisa irónica. “Pero sabíamos que Harry Kane es un súper delantero y que teníamos que centrarnos en él. Lástima que dos veces le prestamos un poco menos de atención”.

En efecto, los congoleños no pudieron contener a uno de los goleadores más peligrosos del mundo.

Aun así, eso no disminuyó lo que Mpasi y sus compañeros estuvieron a punto de lograr.

“Es mi trabajo ayudar al equipo y hacer atajadas”, declaró Mpasi en francés. “Por suerte, pude hacer algunas durante el partido. Me habría encantado detener las dos que terminaron en gol”.

De por sí, este ya era un torneo histórico para un país cuya única otra participación en un Mundial se remontaba a 1974, cuando la nación era conocida como Zaire. Aquella fue una eliminación rápida, con el equipo incapaz siquiera de marcar un gol en sus derrotas —la más bochornosa, una goleada 9-0 ante Yugoslavia.

No había nada de qué avergonzarse en su segundo Mundial.

Gran parte del mérito debe atribuirse a Mpasi, de 31 años, con una carrera en clubes de su Francia natal pero representa internacionalmente al país de nacimiento de sus padres, una nación conocida en el ámbito deportivo sobre todo por el combate de Muhammad Ali ante George Foreman — el “Rumble in the Jungle” de 1974.

Aunque una victoria en dieciseisavos de final sobre Inglaterra no habría tenido el mismo impacto que aquella pelea histórica de los pesos pesados, sí mostró a un país —y a un arquero— ansiosos por dejar huella en la escena internacional.

“Simplemente estoy orgulloso: orgulloso de mi país, orgulloso de mi equipo”, expresó Mpasi. “Luchamos hasta el final del partido”.

Terminó con cinco atajadas, la más dolorosa de ellas cerca del final del primer tiempo, cuando lanzó su cuerpo para interponerse ante un remate de Kane tras un centro al segundo palo. Pareció recibir el balón en algún punto entre la cintura y la parte alta del muslo.

“Hizo algunas atajadas increíbles”, comentó Kane. “Parecía que iba a ser uno de esos días”.

Fue un desempeño que recordó al de Mpasi en un partido de grupo contra Colombia, cuando tapó ocho disparos en la derrota 1-0 ante los sudamericanos.

“Ha estado fenomenal para nosotros durante todo el torneo, especialmente en el partido contra Colombia. Realmente nos mantuvo en el partido”, señaló el defensor congoleño Axel Tuanzebe. “Mérito suyo, por el trabajo que hace, y también por la unión que tenemos como grupo. Llevamos un tiempo juntos y la relación está ahí y la comunicación está ahí. Tengo muchas ganas de seguir jugando con él y de que me cubra las espaldas en muchos partidos más”.

Mpasi también espera usar este torneo como base para el fútbol del Congo.

“Estoy lleno de orgullo por cómo representamos al Congo”, afirmó. “Luchamos con todo lo que teníamos, pero por desgracia no salió. Ahora descansaremos y luego trabajaremos duro para asegurarnos de poder hacer cosas como esta otra vez”.

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FUENTE: AP