Lionel Messi gana la Bota de Oro de la MLS por segunda temporada seguida

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Lionel Messi (10) de Inter Miami durante el partido contra Charlotte, el sábado 7 de noviembre de 2026, en Miami. (AP Foto/Marta Lavandier) AP

El delantero del Inter Miami anotó 26 goles, la cifra más alta de la liga, esta temporada. También sumó 17 asistencias y lideró la liga con 43 participaciones directas en goles.

Messi superó por poco al delantero del FC Dallas Peter Musa (22 goles) y al delantero del Nashville SC Sam Surridge (21 goles) para llevarse el premio, apenas unos meses después de ganar la Bota de Plata en el Mundial de 2026, cuando condujo a Argentina a la final.

Messi se convirtió en el sexto jugador que gana dos veces la Bota de Oro de la MLS, uniéndose a Bradley Wright-Phillips, Chris Wondolowski, Jeff Cunningham, Taylor Twellman y Preki.

El astro argentino, que se retiró de la selección nacional este año, registró 29 goles y 19 asistencias cuando ganó el premio de la MLS en 2025.

Messi podría optar a otro galardón la noche del lunes y convertirse en el primer ganador en tres ocasiones del premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso (MVP) de la MLS. El premio se anunciará a las 8 de la noche del Este.

Messi y Miami, segundo preclasificado, se enfrentan al Columbus Crew, séptimo preclasificado, en una serie al mejor de tres en la primera ronda de los playoffs de la Copa MLS.

___ Vea aquí la cobertura completa de la MLS de AP FUENTE: AP