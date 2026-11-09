americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Lionel Messi gana la Bota de Oro de la MLS por segunda temporada seguida

MIAMI (AP) — Lionel Messi fue galardonado con la Bota de Oro de la MLS 2026, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la liga en ganar el premio en temporadas consecutivas.

Lionel Messi (10) de Inter Miami durante el partido contra Charlotte, el sábado 7 de noviembre de 2026, en Miami. (AP Foto/Marta Lavandier)
Lionel Messi (10) de Inter Miami durante el partido contra Charlotte, el sábado 7 de noviembre de 2026, en Miami. (AP Foto/Marta Lavandier) AP

El delantero del Inter Miami anotó 26 goles, la cifra más alta de la liga, esta temporada. También sumó 17 asistencias y lideró la liga con 43 participaciones directas en goles.

Messi superó por poco al delantero del FC Dallas Peter Musa (22 goles) y al delantero del Nashville SC Sam Surridge (21 goles) para llevarse el premio, apenas unos meses después de ganar la Bota de Plata en el Mundial de 2026, cuando condujo a Argentina a la final.

Messi se convirtió en el sexto jugador que gana dos veces la Bota de Oro de la MLS, uniéndose a Bradley Wright-Phillips, Chris Wondolowski, Jeff Cunningham, Taylor Twellman y Preki.

El astro argentino, que se retiró de la selección nacional este año, registró 29 goles y 19 asistencias cuando ganó el premio de la MLS en 2025.

Messi podría optar a otro galardón la noche del lunes y convertirse en el primer ganador en tres ocasiones del premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso (MVP) de la MLS. El premio se anunciará a las 8 de la noche del Este.

Messi y Miami, segundo preclasificado, se enfrentan al Columbus Crew, séptimo preclasificado, en una serie al mejor de tres en la primera ronda de los playoffs de la Copa MLS.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El futbolista portugués Cristiano Ronaldo hace un gesto luego de que el VAR le anuló un gol en un partido de la Liga de Naciones entre Portugal y Gales en Lisboa, el 24 de septiembre de 2026. (AP Foto/Armando Franca, archivo)

El astro portugués Cristiano Ronaldo anuncia su retiro del fútbol internacional

Kylian Mbappe del Real Madrid celebra tras anotar en el encuentro de la La Liga ante el Racing de Santander el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Miguel Oses)

Mbappé vuelve a marcar y Real Madrid gana para seguirle los pasos al Barcelona

Destacados del día

Juez rechaza demanda de Eliott Rodríguez contra Alina García y continúa el recuento de María Elvira Salazar

Juez rechaza demanda de Eliott Rodríguez contra Alina García y continúa el recuento de María Elvira Salazar

Vocero de la dictadura cubana Edmundo García queda Homeless en Miami y responsabiliza a Díaz-Canel

Vocero de la dictadura cubana Edmundo García queda Homeless en Miami y responsabiliza a Díaz-Canel

CUBA SE PREPARA PARA UNA POSIBLE GUERRA CON EEUU: Ernesto Soberón lanza advertencia desde Rusia

CUBA SE PREPARA PARA UNA POSIBLE GUERRA CON EEUU: Ernesto Soberón lanza advertencia desde Rusia

DESMANTELAN EN MIAMI RED DE CUBANOS QUE ROBABA CARGAMENTOS DE BATH & BODY WORKS: Revendían velas en Hialeah

DESMANTELAN EN MIAMI RED DE CUBANOS QUE ROBABA CARGAMENTOS DE BATH & BODY WORKS: Revendían velas en Hialeah

Un automovilista carga combustible en el depósito de un vehículo en una gasolinera de Costco el jueves 29 de octubre de 2026, en Lone Tree, Colorado. (Foto AP/David Zalubowski)

Trump y demócratas enfrentan desafíos para lograr el alivio económico que exigieron los votantes

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter