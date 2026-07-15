Lionel Messi busca despegarse en la carrera por la Bota de Oro del Mundial

Compartir en:









El capitán argentino Lionel Messi avanza con el balón durante el partido contra Suiza en los cuartos de final del Mundial, el sábado 11 de julio de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

De cara al duelo del miércoles, el capitán de Argentina y Mbappé están empatados con ocho goles en el torneo. Messi también es el máximo goleador histórico en los mundiales con 21 tantos.

Frenarlo es el mayor desafío para Inglaterra en Atlanta.

“Es simplemente increíble su campaña, este torneo, cómo carga con ese equipo, es absolutamente increíble", le alabó el seleccionador inglés Thomas Tuchel. "No quedan palabras... para este tipo de logro, la responsabilidad y la calidad que vuelve a mostrar en este torneo”.

A los 39 años, este podría ser el último Mundial de Messi y podría superar al gran argentino Diego Maradona al ganar el trofeo por segunda vez tras la consagración en Qatar en 2022. Maradona condujo a su país al título en 1986 y fue subcampeón cuatro años después.

Argentina aspira a convertirse en el primer equipo en ganar títulos consecutivos desde Brasil en 1958 y 1962.

Harry Kane y Jude Bellingham, los estandartes de la selección inglesa, también están en la pelea por la Bota de Oro, con seis goles cada uno.

Pese a que Francia perdió ante España en las semifinales, Mbappé aún podría aumentar su cuenta goleadora si juega el partido por el tercer puesto contra Inglaterra o Argentina. ___ Vea más cobertura del Mundial de AP aquí FUENTE: AP