Lionel Messi anota sus 2 1ros goles desde el Mundial e Inter Miami vence 4-2 al Atlético de San Luis

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, recoge el balón tras anotar ante el Atlético de San Luis, el miércoles 5 de agosto de 2026 (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

El partido en el Nu Stadium se retrasó 30 minutos en el segundo tiempo debido a los relámpagos en la zona.

Messi marcó a los 11 y 44 minutos. Suma 14 goles en 12 partidos de la Leagues Cup —uno más que Denis Bouanga, de Los Angeles FC—, la mayor cifra en los cuatro años de historia del torneo que disputan conjuntos de la MLS y de México.

El venezolano Telasco Segovia y el defensor Micael también anotaron, y Noah Allen dio tres asistencias para que el Inter Miami extendiera su racha invicta a ocho partidos.

Messi regresó al once inicial de Miami en su segundo partido desde el Mundial, donde condujo a Argentina a su segunda final consecutiva. La Albiceleste cayó 1-0 ante España en el duelo por el título.

El astro de 39 años disputó 37 minutos como suplente el sábado, en el empate 2-2 con el Crew de Columbus en la MLS.

Tras quedarse sin anotar ante Columbus, Messi no tardó en gravitar el miércoles. Aprovechó un centro largo de Allen para vencer a Andrés Sánchez e igualar el marcador después de que David Rodríguez adelantó a San Luis con un cabezazo a los cuatro minutos.

Messi definió a corta distancia más tarde en el primer tiempo y asistió en el cabezazo de Micael en el tiempo añadido.

Rafa Llorente también anotó por San Luis.

Messi condujo a Miami al título de la Leagues Cup en 2023 poco después de su llegada al club. Inter Miami volvió a alcanzar la final el año pasado, pero perdió 3-0 ante Seattle en un partido que terminó con una trifulca en la que estuvo involucrado Luis Suárez.

El veterano delantero uruguayo aparentemente escupió hacia un integrante del personal de los Sounders y sujetó al menos a un jugador de Seattle por el cuello durante el altercado, lo que derivó en una suspensión de seis partidos del torneo.

Eso significa que Suárez, quien suma siete goles en los últimos cuatro partidos, no estuvo disponible el miércoles y no jugará en el torneo de este año.

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FUENTE: AP