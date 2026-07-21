Linebacker Jordyn Brooks acuerda extensión de 3 años con Dolphins, dice fuente de AP

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Jordyn Brooks, linebacker de los Dolphins de Miami, habla en un calentamiento previo al partido ante los Commanders de Washington en Madrid, el 16 de noviembre de 2025 (AP Foto/Manu Fernández, archivo) AP

La fuente habló el martes bajo condición de anonimato porque el equipo no había hecho un anuncio. ESPN fue el primer medio que informó sobre el acuerdo, que, según indicó, tiene un valor de 51,3 millones de dólares, con 35 millones garantizados.

Brooks fue elegido All-Pro por primera vez en su carrera la temporada pasada, después de liderar la NFL con 183 tacleadas, incluidas 99 en solitario. Fue un punto positivo en una temporada por lo demás decepcionante, en la que el gerente general Chris Grier y el entrenador Mike McDaniel fueron despedidos.

El nuevo gerente general, Jon-Eric Sullivan, ha manifestado que los Dolphins querían retener a Brooks a largo plazo.

Brooks, una selección de primera ronda de Seattle en 2020, firmó con Miami en la agencia libre antes de la temporada 2024 y se ha convertido en un líder en el vestuario. Suma 326 tacleadas y 6 1/2 capturas en las últimas dos temporadas.

Con Brooks incluido, los Dolphins han firmado a tres jugadores clave mientras comienzan su reconstrucción.

Miami firmó en marzo una extensión por cuatro años y 64 millones de dólares con el corredor estrella De'Von Achane y le dio en junio al centro veterano Aaron Brewer un contrato por tres años valorado en 52,5 millones de dólares.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP