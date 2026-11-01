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Linebacker Jack Campbell sale en camilla tras una tacleada ante Vikings

DETROIT (AP) — Jack Campbell salió en camilla en un carrito al inicio del cuarto periodo del encuentro de los Lions de Detroit ante los Vikings de Minnesota.

El linebacker de los Lions de Detroit Jack Campbell es auxiliado para salir del campo tras lesionarse en el encuentro ante los Vikings de Minnesota el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Paul Sancya)
El linebacker de los Lions de Detroit Jack Campbell es auxiliado para salir del campo tras lesionarse en el encuentro ante los Vikings de Minnesota el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Paul Sancya) AP

El linebacker All-Pro fue trasladado a un hospital para ser evaluado por una lesión en el cuello y el entrenador Dan Campbell indicó que no tenía más información tras la victoria 19-15 ante Minnesota.

“Estamos pensando en él”, dijo.

Campbell quedó tendido boca abajo sobre el césped y sin moverse después de golpear al ala cerrada T.J. Hockenson para su tercera tacleada del partido. Fue evaluado por personal médico antes de ser sujetado a una tabla y levantado con cuidado para colocarlo en un carrito, en medio de aplausos.

Todo el equipo de Detroit y la mayor parte del cuerpo técnico rodearon el carrito antes de que trasladara a Campbell fuera del campo para una evaluación adicional.

El exastro de Iowa fue seleccionado por los Lions con la 18.ª elección global del draft en 2023. La temporada pasada, Campbell fue elegido All-Pro después de convertirse en el primer jugador de la NFL en siete años en registrar más de 150 tacleadas y al menos cinco capturas y tres balones sueltos forzados.

Los Lions extendieron el contrato de Campbell en mayo pasado por cuatro años que se extiende hasta la temporada 2030.

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