Lima, epicentro de protestas en contra del gobierno de Perú

“Cada día se están uniendo más y la fuerza nace de todas las provincias para sacar a una delincuente que viene atentando contra la vida de nuestros hermanos”, dijo a un camarógrafo de la AP un manifestante que llegó de los Andes, pero que prefirió no brindar su nombre por temor.

Otros manifestantes llegados de diversas regiones de Perú descansaban cerca de la plaza San Martín, una tradicional zona en el centro histórico donde por décadas se han producido las manifestaciones, pero que ahora ha sido tomada por la policía que no permite las concentraciones en su interior.

“Lima, que no se había unido para nada a las protestas de la primera fase en diciembre, luego de la masacre de Juliaca ha decidido unirse”, dijo a The Associated Press Omar Coronel, catedrático de Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Se refería a lo ocurrido en Juliaca, en la región sureña de Puno, donde el 9 de enero los agentes chocaron contra manifestantes que buscaban ingresar al aeropuerto dejando 18 fallecidos, junto un policía muerto, cuyo cadáver fue quemado dentro de un patrullero.