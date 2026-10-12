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Lille dice que el defensa Santos se rompió el ligamento cruzado y evalúa acciones legales

LILLE, Francia (AP) — El club francés Lille está considerando emprender acciones legales por una lesión del defensor portugués Tiago Santos, quien se perderá el resto de la temporada.

ARCHIVO - Tiago Santos (izquierda) de Lille pugna el balón con Fran García (centro) y Valentín Gómez de Real Betis, el viernes 8 de septiembre de 2026 en Lille. (AP Foto/Jean-Francois Badias)
ARCHIVO - Tiago Santos (izquierda) de Lille pugna el balón con Fran García (centro) y Valentín Gómez de Real Betis, el viernes 8 de septiembre de 2026 en Lille. (AP Foto/Jean-Francois Badias) AP

El lateral derecho de 24 años se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, confirmó el club el lunes, tras una entrada “descontrolada y peligrosa” el sábado por parte de un jugador de Le Havre durante un partido de la Ligue 1.

Lille no identificó a Amir Richardson, l mediocampista de Le Havre a quien no se le mostró tarjeta amarilla ni roja por la acción.

Se trata de la segunda lesión de ligamento cruzado anterior que sufre Santos. El internacional Sub21 con Portugal se dañó la rodilla izquierda en octubre de 2024.

Lille indicó que pidió a la liga francesa y a la federación de fútbol que expliquen el proceso de revisión de video realizado por los árbitros del partido del sábado al analizar el incidente. El club sugirió que la entrada justificaba una tarjeta roja directa.

"Las circunstancias del incidente y la ausencia de cualquier sanción plantean serias preguntas para el club”, dijo Lille. Añadió que ha solicitado a la liga que remita el caso a su comisión disciplinaria.

Lille marchasegundo en la Ligue 1 tras vencer 1-0 a Le Havre y visita el martes a Arsenal en la Liga de Campeones.

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