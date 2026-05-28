Lila Downs lanza “Cambias mi mundo”, previo a su participación en el Mundial de Fútbol

La cantante mexicana Lila Downs se presenta en la Ciudad de México el martes 26 de mayo de 2026, para presentar su nuevo álbum "Cambias mi mundo". (Foto AP/Berenice Bautista) AP

Pero antes ha lanzado su álbum “Cambias mi mundo”, surgido a partir de giros en su vida y de darle una nueva oportunidad al amor.

Downs será una de las artistas que participarán en la inauguración del certamen junto con los mexicanos Maná, Alejandro Fernández, Belinda y Los Ángeles Azules . En su caso dará la bienvenida en mixteco, náhuatl, español e inglés.

La sudafricana Tyla, el colombiano J Balvin y el venezolano Danny Ocean también se darán cita en el Estadio Ciudad de México, conocido además como Azteca.

El padre de Downs era estadounidense y su madre es indígena originaria del estado sureño de Oaxaca, donde nació la cantante. Pero su corazón es verde, blanco y rojo cuando se trata del balón.

“Claro que le voy al equipo de México ¡Viva México!”, dijo Downs sobre su apoyo a la selección mexicana. “Y yo creo que es una tradición bien importante jugar la pelota en nuestras culturas prehispánicas. Lo era y sigue siendo porque tiene un elemento ritual y sagrado y además es un punto de unión”.

Una colaboración en la composición

“Cambias mi mundo” es un álbum especial para Downs, pues colaboró en la composición de todas las canciones. Trabajó de la mano del músico italiano Daniele Morelli, quien labora en parte en Oaxaca.

“Lo invité a que compusiéramos juntos, y luego él se fue a Italia y le mandaba las melodías”, dijo Downs. “Terminamos de hacer las piezas en un taller con los músicos en Oaxaca”.

También destaca el violín de Ulises Martínez, quien es originario de Michoacán y suele presentarse con el escritor mexicano Jordi Soler en Europa, así como la banda de Downs, La Misteriosa, que luce sus mejores habilidades.

Toda esta etapa de creación llega a cuatro años del fallecimiento de su esposo Paul Cohen, quien padecía una enfermedad cardiaca. El matrimonio había adoptado a sus hijos Benito y Vanessa, de ahora 15 y 9 años, respectivamente. Downs y Cohen estuvieron juntos por más de dos décadas en las que el saxofonista fue su director musical, arreglista y productor.

“Nuestro matrimonio fue difícil, en parte porque venía la muerte”, dijo Downs. “Y entonces cuando él murió, yo estaba muy enojada y pasó un tiempo en el que no asimilé eso".

"Hablé mucho con él, he hecho mucha terapia y eso ha ayudado a que ahora ya lo pueda sentir feliz, feliz de que vivimos una vida juntos, vivimos creativamente cosas lindas y también con mis hijos… Era muy importante cerrar ese ciclo y sentirme en paz con él. Y los niños, pues extrañan mucho al papá al principio, pero ahora también ellos han madurado y aprendido”, contó la artista.

En las canciones de “Cambias mi mundo”, Downs habla de permitirse sentir nuevamente en el corazón. Su relación con el cineasta Iván Díaz se mantiene a pesar de que viven en países diferentes.

“Pues me encontré con este portugués que fue muy especial”, dijo. “Lo conocí a él hace 18 años. Y luego volvió y sigue en mi vida. Es una fuerza de la naturaleza él”.

Downs le dedica casi todas las canciones del álbum, a excepción de “El beso” y “Mal de amores”. La segunda la compuso para una serie que no se llegó a producir, pero curiosamente, según dijo, se volvió como un reflejo de su vida.

Temas inspirados en Oaxaca

En el álbum, el estado natal de Downs también está muy presente. “La pesca” se la dedica a Puerto Ángel, una playa paradisíaca y puerto de pescadores de pequeña escala en Oaxaca. En la letra menciona al barrilete, una especie similar al atún que preparan como ceviche.

“Yo voy mucho allá”, dijo Downs. “Respeto mucho la visión del pequeño pescador porque, pues, en los mares también estamos arrasando con las pescas enormes”.

“La Pochota” es un tema dedicado a un árbol endémico que crece en la zona desértica de Oaxaca. El tema tiene humor de doble sentido y está inspirado en el género musical tradicional de la chilena costeña.

“Es un árbol un poco feo que a la gente cuando yo estaba chica a nadie le gustaba”, dijo Downs. “Parece como un palo que ya se murió”.

Los ancestros, explicó la cantante, dibujaban en los códices a los humanos saliendo de sus ramas.

“Es un árbol sagrado y me gusta poner eso en canción para que sobreviva en nuestra psicología moderna”, dijo. “Pero al mismo tiempo me gusta jugar con ello, entonces está mucho el doble sentido y la parte sexual, que es muy típica de ese género”.

La chilena costeña fue traída durante la época de la colonia por los migrantes negros de Perú y Chile que llegaron a la costa oaxaqueña. Downs le pidió al integrante peruano de La Misteriosa, Angel Chacón, que hiciera una instrumentación similar a la que se hacía por aquel entonces en la región.

Downs dedica un canto de esperanza por la educación y la herencia de la sabiduría en la canción titular “Cambias mi mundo”, pero a ritmo de cumbia, y en “El Jardín del Placer”, con Alex Cuba, empieza hablando del tarot y termina mencionando un camión de la basura.

“Lo de la basura es todo un rollo que tenemos los seres humanos porque adquirimos miles de cosas y nos encantan las cosas”, dijo. “Luego te deshaces de esas cosas. Es así como ponderar eso, creo que es importante. Y ahora haber perdido a mi marido me hizo pensarlo. Y también haber perdido este amor que no siento que lo perdí, pero lo solté. Saber dejar ir es una sabiduría”.

Como ya es tradición, Downs presentará su concierto del Día de Muertos en el Auditorio Nacional el 2 de noviembre. También tiene programadas presentaciones en Nueva York, España y Canadá en junio y julio, y el 30 de octubre en el Disney Hall de Los Ángeles.

FUENTE: AP