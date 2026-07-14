Liga de Europa, expansión, pesquisa sobre Kawhi y segundo tope, temas en la NBA

El comisionado Adam Silver, al hablar después de la reunión de la Junta de Gobernadores de la liga la noche del martes, comentó que él y el comisionado adjunto Mark Tatum planean conversar con varios grupos interesados en ser propietarios de equipos que jugarán en la nueva liga.

Y como muchas de esas partes interesadas se dirigirán al área de Nueva York para la final del Mundial del domingo, tenía sentido sostener reuniones, señaló Silver.

“Hemos tenido un interés enorme de múltiples ciudades de Europa, incluidas ciudades a las que no les pedimos ofertas”, afirmó Silver. “Y hoy hablamos con nuestra junta de que estamos en el proceso de finalizar esas ofertas para un grupo inicial de ciudades”.

La NBA y la FIBA, el organismo rector mundial del deporte, anunciaron el año pasado planes para impulsar una nueva liga europea, poniendo fin a años de especulación sobre cuándo o si ocurriría un movimiento así. El plan sigue en pie para que la nueva liga se lance dentro de poco más de un año.

NBA espera que la investigación sobre Leonard concluya este verano La extensa pesquisa sobre si los Clippers de Los Ángeles eludieron las reglas del tope salarial relacionadas con un contrato de patrocinio entre Kawhi Leonard y un banco digital con sede en California —ahora en bancarrota— que se promocionaba como respetuoso con el medio ambiente, sigue activa, y Silver dijo que quiere que se complete en algún momento de este verano.

Ahora es un asunto más espinoso, dado que hay un traspaso acordado para enviar a Leonard de los Clippers a los Raptors de Toronto. Los equipos pusieron ese traspaso en pausa la semana pasada a la espera del resultado de la investigación, y eso podría tardar semanas en resolverse.

Los equipos tomaron esa decisión y los problemas “eran bien conocidos por los equipos”, indicó Silver.

“Eligieron no convivir con esa incertidumbre”, añadió Silver.

La NBA recurrió a asesores externos —Wachtell Lipton, una firma con sede en Nueva York— para llevar a cabo la investigación, y Silver dijo que recibe actualizaciones periódicas del asesor jurídico general de la liga sobre ciertos elementos de la pesquisa.

“La investigación necesita seguir su curso”, manifestó Silver.

La investigación, según lo detallado por los términos del convenio colectivo, podría derivar en sanciones que incluyen una multa sustancial, la pérdida de capital del draft y, potencialmente, incluso la anulación de un contrato de jugador, si la liga determina que hubo una elusión deliberada de las reglas del tope salarial.

Actualización sobre expansión a Seattle y Las Vegas El proceso de la liga para decidir si se expandirá a Seattle, Las Vegas, a una de las dos o a ambas continuó con múltiples conversaciones esta semana. Silver reiteró algo que ha dicho varias veces: que espera que se tome una decisión para finales de 2026.

Un puñado de posibles grupos propietarios ha declarado públicamente su interés.

“Algunos grupos han sido públicos”, dijo Silver. “La mayoría de los grupos no han sido públicos”.

Si la liga se expande, el objetivo probable sería la temporada 2028-29.

Silver defiende el “segundo umbral” del CBA Silver dijo que cree que el convenio colectivo está funcionando como se pretendía y defendió el “segundo umbral” (“second apron”), uno de los elementos relacionados con los salarios del acuerdo entre la liga y sus jugadores.

“Todo convenio colectivo es el resultado de una serie de compromisos”, sostuvo Silver. “Y este también lo es, pero ciertamente desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la competencia, esto está funcionando muy bien”.

El convenio colectivo actual incluye umbrales (“aprons”) —niveles de nómina que, si se superan, limitan seriamente las opciones de un equipo para mover y adquirir jugadores—. Y han sido objeto de críticas en los últimos días, con el recién nombrado director ejecutivo de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto, David Kelly, diciendo que el sindicato lo combatirá en el próximo convenio colectivo.

“No somos partidarios del segundo umbral”, dijo Kelly la semana pasada. “No propusimos el segundo umbral. Deberíamos haber hecho un mejor trabajo para oponernos al segundo umbral y, en el futuro, tendremos un sindicato mucho más unido y haremos un mejor trabajo para combatir un segundo umbral”.

Kelly respondía a una pregunta sobre algo que el veterano de la NBA Kyle Kuzma escribió en redes sociales a principios de este mes. Kuzma dijo que “el primer y el segundo umbral están empezando a funcionar como un tope duro sobre el valor de los jugadores, la continuidad de los equipos y el movimiento de jugadores”.

Está previsto que el CBA actual se mantenga vigente al menos hasta la temporada 2028-29. Y, para que conste, no todos los jugadores están indignados por cómo está funcionando el convenio.

“Gracias a Dios por los segundos umbrales y los primeros umbrales”, dijo la estrella de Houston Kevin Durant durante la temporada regular cuando le preguntaron sobre la racha de paridad de la liga, con ocho franquicias distintas ganando títulos en las últimas ocho temporadas.

Micky Arison, de Miami, presidirá la Junta de Gobernadores El socio gestor principal del Heat de Miami y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, Micky Arison, fue elegido por unanimidad como el próximo presidente de la junta. Arison asumirá el cargo en la reunión de la junta de la liga en septiembre.

Arison —quien tiene el segundo periodo más largo de cualquier gobernador actual de un equipo de la NBA, con 31 años, y es desde hace mucho tiempo presidente del consejo de administración de Carnival Corporation— asumirá el puesto que el gobernador saliente de Toronto, Larry Tanenbaum, ha ocupado desde septiembre de 2017.

“Estoy agradecido por los casi tres decenios de liderazgo de Larry al frente de los Raptors y por su compromiso para ayudar a guiar a nuestra liga como presidente de la Junta de la NBA durante los últimos nueve años”, señaló Silver. “El largo historial de servicio de Micky en la Junta, sus sólidas relaciones con sus compañeros propietarios de equipos y su profundo entendimiento de nuestro juego y de nuestro negocio lo convierten en una elección excepcional para asumir este importante rol de liderazgo”.

Tanenbaum agradeció a los propietarios de la liga por su apoyo y dijo que le desea éxito a Arison.

“Espero trabajar estrechamente en esta nueva función con Adam, la oficina de la liga y mis compañeros gobernadores de equipos para respaldar a nuestros equipos y jugadores, asegurando que sigamos ofreciendo experiencias emocionantes e inolvidables para nuestros aficionados”, expresó Arison.

Futuro del Juego de Estrellas Silver dijo que espera tener una decisión sobre el formato del Juego de Estrellas para el inicio de la temporada regular.

La liga probó un mini torneo de Estados Unidos contra el Mundo esta temporada pasada, y en general fue bien recibido. Las conversaciones entre la liga y sus jugadores continúan sobre el formato y sobre si se necesitan ajustes. “Creo que hemos empezado bien”, dijo Silver.

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FUENTE: AP