Líderes indígenas de Guatemala salen de prisión tras 15 meses detenidos sin juicio ni condena

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Luis Pacheco y Héctor Chaclán abrazaron a sus familias y amigos a la salida del Centro de Detención Mariscal Zavala, una prisión ubicada dentro de instalaciones militares donde estaban recluidos desde abril de 2025 cuando la Fiscalía, entonces liderada por Consuelo Porras, inició un proceso en su contra por las protestas que en 2023 paralizaron el país por más de 20 días.

Pacheco fue presidente de la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán, una de las más grandes y respetadas del país, mientras que Chaclán fue tesorero y bajo su liderazgo miles de personas atendieron el llamado y salieron a las calles para protestar porque Porras, un juez y algunos políticos buscaban bloquear la llegada al poder de Arévalo.

Al abandonar la prisión Pacheco agradeció a la organización y a las comunidades que los acompañaron durante el encierro.

“Es una emoción no sólo como Luis Pacheco, sino como pueblo. Estamos libres nuevamente, bajo ciertas condiciones. Nuestra libertad todavía es 50%, pero confiamos en Dios que vamos a ganar. El bien siempre triunfa sobre el mal, tarda pero llega”, dijo Pacheco en la puerta de la prisión.

El juez de la causa Mynor Moto les había concedido el martes la prisión domiciliaria, que en Guatemala supone que pueden movilizarse dentro del departamento donde tienen su vivienda, y dispuso una fianza de 160.000 quetzales (unos 21.000 dólares).

Tras su salida ambos líderes indígenas salieron hacia el departamento de Totonicapán para encontrase con familiares.

FUENTE: AP

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