Líderes hispanos irrumpen en cargos locales ante ataques de la era Trump que avivan urgencia

El alcalde de Lancaster, Pensilvania, Jaime Arroyo, al centro, habla con los asistentes en la inauguración de una cooperativa de crédito Finanta en Reading, Pensilvania, el miércoles 8 de abril de 2026. (Foto AP/Matt Rourke) AP

Los votantes están eligiendo a un número cada vez mayor de líderes hispanos no blancos para cargos locales de elección popular —y muchos de esos dirigentes son los primeros latinos en ocupar sus escaños. Algunos expertos en ciencia política atribuyen el aumento del liderazgo latino a años de organización de base, sumados a la demonización continua de sus comunidades por parte de funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump y activistas conservadores.

“La diferencia ahora es que existe este incentivo adicional de un ataque implacable contra los latinos en todo el país”, explica Anna Sampaio, profesora de estudios étnicos en la Universidad de Santa Clara y especialista en política de raza y género.

Actualmente se estima que hay 7.700 funcionarios latinos electos en todo el país, según datos de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados. Esa cifra aumentó desde los 6.883 funcionarios en 2020.

Con una población estimada de hasta 55 millones de personas —el 16% de la población de Estados Unidos—, los latinos son la minoría étnica más grande del país, con una política, intereses y prioridades tan diversas como los orígenes nacionales representados dentro de su población. Pero los latinos también están subrepresentados como grupo demográfico en los cargos de elección popular.

Desde el inicio del segundo mandato de Trump, las comunidades hispanas han sido un objetivo de sus estrictas tácticas contra la inmigración. La sensación de ataque no termina ahí. Desde memes compartidos en la página oficial de la Casa Blanca que perpetúan estereotipos hispanos, una iniciativa federal de “solo inglés” y un impulso contra la diversidad, la equidad y la inclusión han puesto a los latinos en la mira en todo el país.

Todo ello ha llevado a que más latinos busquen cargos para defender a sus comunidades y dar voz a quienes quizá tengan miedo de expresarse en el clima político actual. Como resultado, legisladores han propuesto medidas que incluyen brindar a miembros de la comunidad protecciones frente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), detener la aprobación de centros de detención de migrantes en sus ciudades y pedir que se ponga fin al financiamiento del ICE, entre otras acciones.

Alcalde latino de Pensilvania hace historia

Lancaster, Pensilvania, con una población hispana de aproximadamente el 40%, eligió recientemente a Jaime Arroyo como su primer alcalde latino. Arroyo asumió el cargo en enero, después de ser elegido con el 85% de los votos.

“Creo que ha sido emocionante ser el primer latino en este cargo y la primera persona de color en ser alcalde de la ciudad de Lancaster”, dijo Arroyo a The Associated Press y añadió que le resulta “sumamente emocionante liderar y representar a nuestra comunidad en este papel”.

Arroyo sostuvo que, con la retórica y las políticas nacionales —como el endurecimiento de las leyes migratorias— perjudicando a las comunidades latinas, la representación diversa en el gobierno es más importante que nunca. También considera que el aumento de funcionarios latinos electos en los últimos años es el resultado de generaciones de latinos políticamente activos que han luchado por los derechos civiles.

“Estamos empezando a ver que muchos de los frutos de ese trabajo se materializan”, dijo Arroyo. “Nunca hay un momento perfecto para servir a tu comunidad; hay un momento adecuado. Y creo que ahora es el momento adecuado para que muchos latinos den un paso al frente y asuman estos roles, especialmente con todo lo que está pasando”.

La representación latina se expande en los concejos municipales

Muchos más latinos hicieron historia cuando asumieron sus cargos a principios de este año.

En Iowa, Rob Barron juramentó al cargo el 12 de enero como el primer representante latino en el Concejo Municipal de Des Moines. Antonio Pacheco juramentó el 7 de enero para convertirse en el primer miembro latino del concejo municipal en Conyers, Georgia. En Ohio, Eileen Torres se convirtió en la primera mujer mexicano-estadounidense en ganar un escaño en el concejo municipal de Lorain. Sabrina Gonzalez también asumió allí como la primera mujer puertorriqueña en servir.

Y en Michigan, Clara Martinez y Deyanira Nevarez Martinez juraron el cargo el 1 de enero en el Concejo Municipal de Lansing, lo que convirtió a la ciudad en la primera de Estados Unidos en tener un concejo con mayoría de representación latina.

Martinez dijo que su elección, y la de Nevarez Martinez, envía un mensaje contundente sobre “a qué está realmente abierta la gente pese a la retórica nacional”.

“Creo que, por la retórica a la que tenemos que enfrentarnos y parte de la reacción en el escenario nacional, eso simplemente ha avivado el fuego para muchísima gente”, manifestó.

El Concejo Municipal de Salt Lake City también tiene mayoría latina, con cuatro de siete escaños, después de que Erika Carlsen, nieta de inmigrantes mexicanos, juramentó al cargo el 5 de enero. Carlsen dijo que su éxito es posible gracias a las generaciones actuales y anteriores que trabajaron para crear espacios en los que se alentaba a las latinas a asumir posiciones de liderazgo.

“Siento que estoy construyendo sobre generaciones tempranas de liderazgo”, según Carlsen. “Eso es tanto un honor como una responsabilidad para mejorar Salt Lake City para las personas que viven aquí”.

Agregó que, incluso si la representación a nivel federal no es alta o visible, contar con representación a nivel local puede tener un impacto enorme.

“Pienso que es de importancia crítica que sigamos construyendo sobre este impulso”, señaló Carlsen. La mayor parte del cambio que puede ocurrir empieza a nivel local; no empieza en Washington, sino en el ayuntamiento, en las juntas escolares y en las conversaciones de los vecindarios. Ese es el tipo de impulso que me gustaría ver en todo Estados Unidos”.

Carolina Welles, directora ejecutiva de The First Ask, una organización que apoya a candidatas primerizas a nivel estatal, dijo que la razón por la que la representación latina es más visible a nivel local es que esos líderes pueden generar confianza con su comunidad con mucha más facilidad dada su cercanía.

“En realidad saben qué le importa a la gente. Tienen un interés directo porque están enfrentando cosas similares”, asegura Welles.

El liderazgo latino a nivel local se apoya en la representación estatal y federal

No es solo a nivel local. Los latinos también están avanzando a nivel federal.

El 119º Congreso tiene 56 miembros hispanos o latinos. Eso equivale al 10,35% del total de integrantes, según el Servicio de Investigación del Congreso.

Como comparación, hace 40 años, en el 99º Congreso, solo había 14 miembros hispanos o latinos y todos eran hombres.

Al inicio de 2025, había siete senadores hispanos en Estados Unidos. Ese número disminuyó a seis cuando el entonces senador Marco Rubio renunció para convertirse en secretario de Estado, el primer latino en ocupar el cargo.

El año pasado también marcó un récord para las latinas a nivel estatal. Las hispanas ocuparon 214 escaños, o el 2,9%, en las legislaturas estatales, según el Centro para la Mujer Estadounidense y la Política. Esa cifra aumentó desde 192 escaños en 2024.

Actualmente, la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, es la única gobernadora latina en funciones en Estados Unidos. Solo dos latinas han sido elegidas gobernadoras en la historia de Estados Unidos, y ambas fueron en Nuevo México.

En marzo, Gina Hinojosa ganó la nominación demócrata para gobernadora, convirtiéndose en la segunda latina en obtener la nominación a gobernadora de un partido mayoritario en Texas.

Los latinos registraron el mayor aumento de funcionarios electos durante el gobierno de Trump en respuesta a ataques contra sus derechos fundamentales, dijo Sampaio, la profesora de la Universidad de Santa Clara. Señaló que es probable que esa tendencia continúe a medida que el gobierno mantenga sus ataques contra las comunidades inmigrantes.

“Es probable que veamos a más latinos postularse a cargos a nivel local, a nivel estatal e incluso a nivel nacional en respuesta al ataque contra su mera existencia. Sin querer, eso está tanto aterrorizando a la comunidad latina como movilizando a las comunidades”, señaló Sampaio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP