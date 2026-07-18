Líderes goleadores del Mundial 2026

Lionel Messi, Argentina
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Kylian Mbappé, Francia
Lionel Messi, Argentina
Jude Bellingham, Inglaterra
Erling Haaland, Noruega
Ousmane Dembélé, Francia
Harry Kane, Inglaterra
Mikel Oyarzabal, España
Vinícius Júnior, Brasil
Ismaïla Sarr, Senegal
Julián Quiñones, México
Bukayo Saka, Inglaterra
Bradley Barcola, Francia
Romelu Lukaku, Bélgica
Yoane Wissa, Congo
Elijah Just, Nueva Zelanda
Deniz Undav, Alemania
Johan Manzambi, Suiza
Jonathan David, Canadá
Matheus Cunha, Brasil
Ismael Saibari, Marruecos
Brian Brobbey, Países Bajos
Kai Havertz, Alemania
Cody Gakpo, Países Bajos
Folarin Balogun, Estados Unidos
Cristiano Ronaldo, Portugal
Raúl Jiménez, México
Charles De Ketelaere, Bélgica
Lautaro Martínez, Argentina
Dan Ndoye, Suiza
Soufiane Rahimi, Marruecos
Habib Diarra, Senegal
Youri Tielemans, Bélgica
Azzedine Ounahi, Marruecos
Emam Ashour, Egipto
Riyad Mahrez, Argelia
Marko Arnautović, Austria
Leandro Trossard, Bélgica
Ramin Rezaeian, Irán
Crysencio Summerville, Países Bajos
Maxi Araújo, Uruguay
Ayase Ueda, Japón
Ruben Vargas, Suiza
Ermin Mahmić, Bosnia-Herzegovina
Daichi Kamada, Japón
Yasin Ayari, Suecia
Cyle Larin, Canadá
Daniel Muñoz, Colombia
Nicolas Pépé, Costa de Marfil
Anthony Elanga, Suecia
Pape Gueye, Senegal
Amad Diallo, Costa de Marfil
Breel Embolo, Suiza
Malik Tillman, Estados Unidos
Mostafa Zico, Egipto
Mikel Merino, España
Pedro Porro, España
Enzo Fernández, Argentina
Ezri Konsa, Inglaterra
Declan Rice, Inglaterra
Julián Álvarez - Argentina
Alexis Mac Allister - Argentina
Andreas Schjelderup, Noruega
Jhon Arias, Colombia
Sidny Lopes Cabral, Cabo Verde
Lisandro Martínez, Argentina
Deroy Duarte, Cabo Verde
Sasa Kalajdzic, Austria
Marcel Sabitzer, Austria
Mousa Al-Tamari, Jordania
Rafik Belghali, Argelia
Giovani Lo Celso, Argentina
Fiston Mayele, Congo
Eldor Shomurodov, Uzbekistán
Derrick Luckassen, Ghana
Nikola Vlasic, Croacia
Petar Sucic, Croacia
Alexis Saelemaekers, Bélgica
Kevin De Bruyne, Bélgica
Mahmoud Saber, Egipto
Álex Baena, España
Alexander Isak, Suecia
Nathan Saliba, Canadá
Mohamed Salah, Egipto
Promise David, Canadá
Keito Nakamura, Japón
Felix Nmecha, Alemania
Nathaniel Brown, Alemania
Hwang In-beom, Corea del Sur
Luis Díaz, Colombia
Viktor Gyökeres, Suecia
Alex Freeman, Estados Unidos
Mattias Svanberg, Suecia
Giovanni Reyna, Estados Unidos
Trezeguet, Egipto
Jáminton Campaz, Colombia
Rafael Leão, Portugal
Marcus Rashford, Inglaterra
Hélio Varela, Cabo Verde
Leo Østigård, Noruega
Ante Budimir, Croacia
Nadhir Benbouali, Argelia
Maurício, Paraguay
Oh Hyeon-gyu, Corea del Sur
Hassan Al-Haydos, Catar
Ibrahim Mbaye, Senegal
Lamine Yamal, España
Luis Romo, México
Jovo Lukić, Bosnia-Herzegovina
Marcus Holmgren Pedersen, Noruega
Matías Galarza, Paraguay
Michal Sadílek, República Checa
Nestory Irankunda, Australia
Petar Musa, Croacia
Aymen Hussein, Irak
Junya Ito, Japón
Jamal Musiala, Alemania
Nico Schlotterbeck, Alemania
Connor Metcalfe, Australia
Amine Gouiri, Argelia
Agustín Canobbio, Uruguay
Abbosbek Fayzullaev, Uzbekistán
Abdulelah Al-Amri, Arabia Saudí
Romano Schmid, Austria
Mohammad Mohebbi, Irán
Kevin Pina, Cabo Verde
Nuno Mendes, Portugal
João Neves, Portugal
Martin Baturina, Croacia
Livano Comenencia, Curazao
John McGinn, Escocia
Virgil van Dijk, Países Bajos
Omar Rekik, Túnez
Ladislav Krejčí, República Checa
Teboho Mokoena, Sudáfrica
Kerim Alajbegovic, Bosnia-Herzegovina
Ali Olwan, Jordania
Finn Surman, Nueva Zelanda
Franck Kessié, Costa de Marfil
Caleb Yirenkyi, Ghana
Nizar Alrashdan, Jordania
Granit Xhaka, Suiza
Achraf Hakimi, Marruecos
Soufiane Rahimi, Marruecos
Gessime Yassine, Marruecos
Wilson Isidor, Haití
Thapelo Maseko, Sudáfrica
Mateo Chávez, México
Alvaro Fidalgo, México
Nilson Angulo, Ecuador
Gonzalo Plata, Ecuador
Leroy Sané, Alemania
Hazem Mastouri, Túnez
Jan-Paul van Hecke, Países Bajos
Daizen Maeda, Japón
Arda Güler, Turquía
Baris Alper Yilmaz, Turquía
Kaan Ayhan, Turquía
Auston Trusty, Estados Unidos
Sebastian Berhalter, Estados Unidos
Thelo Aasgaard, Noruega
Iliman Ndiaye, Senegal
Désiré Doué, Francia
Stephen Eustáquio, Canadá
Kaishu Sano, Japón
Casemiro, Brasil
Gabriel Martinelli, Brasil
Julio Enciso, Paraguay
Issa Diop, Marruecos
Antonio Nusa, Noruega
Brian Cipenga, Congo
Ivan Perisic, Croacia
Gonçalo Ramos, Portugal
Neymar, Brasil
Hans Vanaken, Bélgica
Cristian Romero, Argentina
Yasser Ibrahim, Egipto
Fabián Ruiz, España
Anthony Gordon, Inglaterra
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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa
FUENTE: AP
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