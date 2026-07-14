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Líderes goleadores del Mundial 2026

Ocho

Lionel Messi, Argentina

Kylian Mbappé, Francia

Siete

Erling Haaland, Noruega

Seis

Jude Bellingham, Inglaterra

Harry Kane, Inglaterra

Cinco

Ousmane Dembélé, Francia

Mikel Oyarzabal, España

Cuatro

Vinícius Júnior, Brasil

Ismaïla Sarr, Senegal

Julián Quiñones, México

Tres

Romelu Lukaku, Bélgica

Yoane Wissa, Congo

Elijah Just, Nueva Zelanda

Deniz Undav, Alemania

Johan Manzambi, Suiza

Jonathan David, Canadá

Matheus Cunha, Brasil

Ismael Saibari, Marruecos

Brian Brobbey, Países Bajos

Kai Havertz, Alemania

Cody Gakpo, Países Bajos

Folarin Balogun, Estados Unidos

Cristiano Ronaldo, Portugal

Raúl Jiménez, México

Charles De Ketelaere, Bélgica

Dos

Lautaro Martínez, Argentina

Dan Ndoye, Suiza

Soufiane Rahimi, Marruecos

Habib Diarra, Senegal

Youri Tielemans, Bélgica

Azzedine Ounahi, Marruecos

Emam Ashour, Egipto

Riyad Mahrez, Argelia

Marko Arnautović, Austria

Leandro Trossard, Bélgica

Ramin Rezaeian, Irán

Crysencio Summerville, Países Bajos

Maxi Araújo, Uruguay

Ayase Ueda, Japón

Ruben Vargas, Suiza

Ermin Mahmić, Bosnia-Herzegovina

Daichi Kamada, Japón

Yasin Ayari, Suecia

Cyle Larin, Canadá

Daniel Muñoz, Colombia

Nicolas Pépé, Costa de Marfil

Anthony Elanga, Suecia

Pape Gueye, Senegal

Amad Diallo, Costa de Marfil

Bradley Barcola, Francia

Breel Embolo, Suiza

Malik Tillman, Estados Unidos

Mostafa Zico, Egipto

Mikel Merino, España

Pedro Porro, España

Uno

Julián Álvarez - Argentina

Alexis Mac Allister - Argentina

Andreas Schjelderup, Noruega

Jhon Arias, Colombia

Sidny Lopes Cabral, Cabo Verde

Lisandro Martínez, Argentina

Deroy Duarte, Cabo Verde

Sasa Kalajdzic, Austria

Marcel Sabitzer, Austria

Mousa Al-Tamari, Jordania

Rafik Belghali, Argelia

Giovani Lo Celso, Argentina

Fiston Mayele, Congo

Eldor Shomurodov, Uzbekistán

Derrick Luckassen, Ghana

Nikola Vlasic, Croacia

Petar Sucic, Croacia

Alexis Saelemaekers, Bélgica

Kevin De Bruyne, Bélgica

Mahmoud Saber, Egipto

Álex Baena, España

Alexander Isak, Suecia

Nathan Saliba, Canadá

Mohamed Salah, Egipto

Promise David, Canadá

Keito Nakamura, Japón

Felix Nmecha, Alemania

Nathaniel Brown, Alemania

Hwang In-beom, Corea del Sur

Luis Díaz, Colombia

Viktor Gyökeres, Suecia

Alex Freeman, Estados Unidos

Mattias Svanberg, Suecia

Giovanni Reyna, Estados Unidos

Trezeguet, Egipto

Jáminton Campaz, Colombia

Rafael Leão, Portugal

Marcus Rashford, Inglaterra

Hélio Varela, Cabo Verde

Leo Østigård, Noruega

Ante Budimir, Croacia

Nadhir Benbouali, Argelia

Maurício, Paraguay

Oh Hyeon-gyu, Corea del Sur

Hassan Al-Haydos, Catar

Ibrahim Mbaye, Senegal

Lamine Yamal, España

Luis Romo, México

Jovo Lukić, Bosnia-Herzegovina

Marcus Holmgren Pedersen, Noruega

Matías Galarza, Paraguay

Michal Sadílek, República Checa

Nestory Irankunda, Australia

Petar Musa, Croacia

Aymen Hussein, Irak

Junya Ito, Japón

Jamal Musiala, Alemania

Nico Schlotterbeck, Alemania

Connor Metcalfe, Australia

Amine Gouiri, Argelia

Agustín Canobbio, Uruguay

Abbosbek Fayzullaev, Uzbekistán

Abdulelah Al-Amri, Arabia Saudí

Romano Schmid, Austria

Mohammad Mohebbi, Irán

Kevin Pina, Cabo Verde

Nuno Mendes, Portugal

João Neves, Portugal

Martin Baturina, Croacia

Livano Comenencia, Curazao

John McGinn, Escocia

Virgil van Dijk, Países Bajos

Omar Rekik, Túnez

Ladislav Krejčí, República Checa

Teboho Mokoena, Sudáfrica

Kerim Alajbegovic, Bosnia-Herzegovina

Ali Olwan, Jordania

Finn Surman, Nueva Zelanda

Franck Kessié, Costa de Marfil

Caleb Yirenkyi, Ghana

Nizar Alrashdan, Jordania

Granit Xhaka, Suiza

Achraf Hakimi, Marruecos

Soufiane Rahimi, Marruecos

Gessime Yassine, Marruecos

Wilson Isidor, Haití

Thapelo Maseko, Sudáfrica

Mateo Chávez, México

Alvaro Fidalgo, México

Nilson Angulo, Ecuador

Gonzalo Plata, Ecuador

Leroy Sané, Alemania

Hazem Mastouri, Túnez

Jan-Paul van Hecke, Países Bajos

Daizen Maeda, Japón

Arda Güler, Turquía

Baris Alper Yilmaz, Turquía

Kaan Ayhan, Turquía

Auston Trusty, Estados Unidos

Sebastian Berhalter, Estados Unidos

Thelo Aasgaard, Noruega

Iliman Ndiaye, Senegal

Désiré Doué, Francia

Stephen Eustáquio, Canadá

Kaishu Sano, Japón

Casemiro, Brasil

Gabriel Martinelli, Brasil

Julio Enciso, Paraguay

Issa Diop, Marruecos

Antonio Nusa, Noruega

Brian Cipenga, Congo

Ivan Perisic, Croacia

Gonçalo Ramos, Portugal

Neymar, Brasil

Hans Vanaken, Bélgica

Cristian Romero, Argentina

Enzo Fernández, Argentina

Yasser Ibrahim, Egipto

Fabián Ruiz, España

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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