Líderes goleadores del Mundial 2026

Kylian Mbappé, Francia
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Ocho Lionel Messi, Argentina
Kylian Mbappé, Francia
Seis Harry Kane, Inglaterra
Cinco Erling Haaland, Noruega
Ousmane Dembélé, Francia
Cuatro Vinícius Júnior, Brasil
Mikel Oyarzabal, España
Ismaïla Sarr, Senegal
Julián Quiñones, México
Jude Bellingham, Inglaterra
Tres Yoane Wissa, Congo
Elijah Just, Nueva Zelanda
Deniz Undav, Alemania
Johan Manzambi, Suiza
Jonathan David, Canadá
Matheus Cunha, Brasil
Ismael Saibari, Marruecos
Brian Brobbey, Países Bajos
Kai Havertz, Alemania
Cody Gakpo, Países Bajos
Folarin Balogun, Estados Unidos
Cristiano Ronaldo, Portugal
Raúl Jiménez, México
Dos Azzedine Ounahi, Marruecos
Emam Ashour, Egipto
Riyad Mahrez, Argelia
Marko Arnautović, Austria
Leandro Trossard, Bélgica
Ramin Rezaeian, Irán
Crysencio Summerville, Países Bajos
Maxi Araújo, Uruguay
Ayase Ueda, Japón
Ruben Vargas, Suiza
Ermin Mahmić, Bosnia-Herzegovina
Daichi Kamada, Japón
Yasin Ayari, Suecia
Cyle Larin, Canadá
Daniel Muñoz, Colombia
Lenny Joseph, Haití
Nicolas Pepe, Costa de Marfil
Anthony Elanga, Suecia
Pape Gueye, Senegal
Amad Diallo, Costa de Marfil
Bradley Barcola, Francia
Breel Embolo, Suiza
Malik Tillmans, Estados Unidos
Charles De Ketelaere, Bélgica
Romelu Lukaku, Bélgica
Mostafa Zico, Egipto
Uno Soufiane Rahimi, Marruecos
Jhon Arias, Colombia
Sidny Lopes Cabral, Cabo Verde
Lisandro Martínez, Argentina
Deroy Duarte, Cabo Verde
Sasa Kalajdzic, Austria
Marcel Sabitzer, Austria
Mousa Al-Tamari, Jordania
Rafik Belghali, Argelia
Lautaro Martínez, Argentina
Giovani Lo Celso, Argentina
Fiston Mayele, Congo
Eldor Shomurodov, Uzbekistán
Derrick Luckassen, Ghana
Nikola Vlasic, Croacia
Petar Sucic, Croacia
Alexis Saelemaekers, Bélgica
Kevin De Bruyne, Bélgica
Mahmoud Saber, Egipto
Álex Baena, España
Alexander Isak, Suecia
Nathan Saliba, Canadá
Mohamed Salah, Egipto
Promise David, Canadá
Keito Nakamura, Japón
Felix Nmecha, Alemania
Nathaniel Brown, Alemania
Hwang In-beom, Corea del Sur
Luis Díaz, Colombia
Viktor Gyökeres, Suecia
Alex Freeman, Estados Unidos
Mattias Svanberg, Suecia
Giovanni Reyna, Estados Unidos
Trezeguet, Egipto
Jáminton Campaz, Colombia
Rafael Leão, Portugal
Marcus Rashford, Inglaterra
Hélio Varela, Cabo Verde
Leo Østigård, Noruega
Ante Budimir, Croacia
Nadhir Benbouali, Argelia
Maurício, Paraguay
Oh Hyeon-gyu, Corea del Sur
Hassan Al-Haydos, Catar
Ibrahim Mbaye, Senegal
Lamine Yamal, España
Luis Romo, México
Jovo Lukić, Bosnia-Herzegovina
Marcus Holmgren Pedersen, Noruega
Matías Galarza, Paraguay
Michal Sadílek, República Checa
Nestory Irankunda, Australia
Petar Musa, Croacia
Aymen Hussein, Irak
Junya Ito, Japón
Jamal Musiala, Alemania
Nico Schlotterbeck, Alemania
Connor Metcalfe, Australia
Amine Gouiri, Argelia
Agustín Canobbio, Uruguay
Abbosbek Fayzullaev, Uzbekistán
Abdulelah Al-Amri, Arabia Saudí
Romano Schmid, Austria
Mohammad Mohebbi, Irán
Kevin Pina, Cabo Verde
Nuno Mendes, Portugal
João Neves, Portugal
Martin Baturina, Croacia
Livano Comenencia, Curazao
John McGinn, Escocia
Virgil van Dijk, Países Bajos
Omar Rekik, Túnez
Ladislav Krejčí, República Checa
Teboho Mokoena, Sudáfrica
Kerim Alajbegovic, Bosnia-Herzegovina
Ali Olwan, Jordania
Finn Surman, Nueva Zelanda
Franck Kessié, Costa de Marfil
Caleb Yirenkyi, Ghana
Nizar Alrashdan, Jordania
Granit Xhaka, Suiza
Achraf Hakimi, Marruecos
Sufiane Rahimi, Marruecos
Gessime Yassine, Moroco
Wilson Isidor, Haití
Thapelo Maseko, Sudáfrica
Mateo Chavez, México
Alvaro Fidalgo, México
Nilson Angulo, Ecuador
Gonzalo Plata, Ecuador
Leroy Sane, Alemania
Hazem Mastouri, Túnez
Jan-Paul van Hecke, Países Bajos
Daizen Maeda, Japón
Arda Güler, Turquía
Baris Alper Yilmaz, Turquía
Kaan Ayhan, Turquía
Austin Trusty, Estados Unidos
Sebastian Berhalter, Estados Unidos
Thelo Aasgaard, Noruega
Habib Diarra, Senegal
Iliman Ndiaye, Senegal
Désiré Doué, Francia
Stephen Eustáquio, Canadá
Kaishu Sano, Japón
Casemiro, Brasil
Gabriel Martinelli, Brasil
Julio Enciso, Paraguay
Issa Diop, Marruecos
Antonio Nusa, Noruega
Brian Cipenga, Congo
Pedro Porro, España
Ivan Perisic, Croacia
Goncalo Ramos, Portugal
Dan Ndoye, Suiza
Neymar, Brasil
Mikel Merino, España
Hans Vanaken, Bélgica
Cristian Romero, Argentina
Enzo Fernandez, Argentina
Yasser Ibrahim, Egipto
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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa
FUENTE: AP
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