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Líderes goleadores del Mundial 2026

Seis Lionel Messi, Argentina

Kylian Mbappé, Francia

Cinco Erling Haaland, Noruega

Harry Kane, Inglaterra

Cuatro Vinícius Júnior, Brasil

Ousmane Dembélé, Francia

Mikel Oyarzabal, España

Tres Yoane Wissa, Congo

Elijah Just, Nueva Zelanda

Deniz Undav, Alemania

Johan Manzambi, Suiza

Jonathan David, Canadá

Matheus Cunha, Brasil

Ismael Saibari, Marruecos

Brian Brobbey, Países Bajos

Ismaïla Sarr, Senegal

Kai Havertz, Alemania

Cody Gakpo, Países Bajos

Julián Quiñones, México

Folarin Balogun, Estados Unidos

Cristiano Ronaldo, Portugal

Dos Riyad Mahrez, Argelia

Marko Arnautović, Austria

Jude Bellingham, Inglaterra

Leandro Trossard, Bélgica

Ramin Rezaeian, Irán

Crysencio Summerville, Países Bajos

Maxi Araújo, Uruguay

Ayase Ueda, Japón

Ruben Vargas, Suiza

Ermin Mahmić, Bosnia-Herzegovina

Daichi Kamada, Japón

Yasin Ayari, Suecia

Cyle Larin, Canadá

Daniel Muñoz, Colombia

Lenny Joseph, Haití

Nicolas Pepe, Costa de Marfil

Anthony Elanga, Suecia

Pape Gueye, Senegal

Amad Diallo, Costa de Marfil

Bradley Barcola, Francia

Raúl Jiménez, México

Breel Embolo, Suiza

Uno Sasa Kalajdzic, Austria

Marcel Sabitzer, Austria

Mousa Al-Tamari, Jordania

Rafik Belghali, Argelia

Lautaro Martínez, Argentina

Giovani Lo Celso, Argentina

Fiston Mayele, Congo

Eldor Shomurodov, Uzbekistán

Derrick Luckassen, Ghana

Nikola Vlasic, Croacia

Petar Sucic, Croacia

Alexis Saelemaekers, Bélgica

Romelu Lukaku, Bélgica

Kevin De Bruyne, Bélgica

Mahmoud Saber, Egipto

Álex Baena, España

Alexander Isak, Suecia

Nathan Saliba, Canadá

Mohamed Salah, Egipto

Promise David, Canadá

Mostafa Zico, Egipto

Keito Nakamura, Japón

Felix Nmecha, Alemania

Nathaniel Brown, Alemania

Hwang In-beom, Corea del Sur

Luis Díaz, Colombia

Viktor Gyökeres, Suecia

Alex Freeman, Estados Unidos

Mattias Svanberg, Suecia

Giovanni Reyna, Estados Unidos

Trezeguet, Egipto

Jáminton Campaz, Colombia

Rafael Leão, Portugal

Marcus Rashford, Inglaterra

Hélio Varela, Cabo Verde

Leo Østigård, Noruega

Ante Budimir, Croacia

Nadhir Benbouali, Argelia

Maurício, Paraguay

Oh Hyeon-gyu, Corea del Sur

Hassan Al-Haydos, Qatar

Ibrahim Mbaye, Senegal

Lamine Yamal, España

Luis Romo, México

Jovo Lukić, Bosnia-Herzegovina

Marcus Holmgren Pedersen, Noruega

Matías Galarza, Paraguay

Michal Sadílek, República Checa

Nestory Irankunda, Australia

Petar Musa, Croacia

Aymen Hussein, Irak

Junya Ito, Japón

Jamal Musiala, Alemania

Nico Schlotterbeck, Alemania

Connor Metcalfe, Australia

Amine Gouiri, Argelia

Agustín Canobbio, Uruguay

Abbosbek Fayzullaev, Uzbekistán

Emam Ashour, Egipto

Abdulelah Al-Amri, Arabia Saudí

Romano Schmid, Austria

Mohammad Mohebbi, Irán

Kevin Pina, Cabo Verde

Nuno Mendes, Portugal

João Neves, Portugal

Martin Baturina, Croacia

Livano Comenencia, Curazao

John McGinn, Escocia

Virgil van Dijk, Países Bajos

Omar Rekik, Túnez

Ladislav Krejčí, República Checa

Teboho Mokoena, Sudáfrica

Kerim Alajbegovic, Bosnia-Herzegovina

Ali Olwan, Jordania

Finn Surman, Nueva Zelanda

Franck Kessié, Costa de Marfil

Caleb Yirenkyi, Ghana

Nizar Alrashdan, Jordania

Granit Xhaka, Suiza

Achraf Hakimi, Marruecos

Sufiane Rahimi, Marruecos

Gessime Yassine, Moroco

Wilson Isidor, Haití

Thapelo Maseko, Sudáfrica

Mateo Chavez, México

Alvaro Fidalgo, México

Nilson Angulo, Ecuador

Gonzalo Plata, Ecuador

Leroy Sane, Alemania

Hazem Mastouri, Túnez

Jan-Paul van Hecke, Países Bajos

Daizen Maeda, Japón

Arda Güler, Turquía

Baris Alper Yilmaz, Turquía

Kaan Ayhan, Turquía

Austin Trusty, Estados Unidos

Sebastian Berhalter, Estados Unidos

Thelo Aasgaard, Noruega

Habib Diarra, Senegal

Iliman Ndiaye, Senegal

Désiré Doué, Francia

Stephen Eustáquio, Canadá

Kaishu Sano, Japón

Casemiro, Brasil

Gabriel Martinelli, Brasil

Julio Enciso, Paraguay

Issa Diop, Marruecos

Antonio Nusa, Noruega

Brian Cipenga, Congo

Malik Tillmans, Estados Unidos

Pedro Porro, España

Ivan Perisic, Croacia

Goncalo Ramos, Portugal

Dan Ndoye, Suiza

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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