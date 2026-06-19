Líderes goleadores del Mundial 2026

Jonathan David, Canadá Dos Cyle Larin, Canadá
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Tres Lionel Messi, Argentina
Jonathan David, Canadá Dos Cyle Larin, Canadá
Johan Manzambi, Suiza
Harry Kane, Inglaterra
Yasin Ayari, Suecia
Folarin Balogun, Estados Unidos
Erling Haaland, Noruega
Kai Havertz, Alemania
Elijah Just, Nueva Zelanda
Kylian Mbappe, Francia Uno Luis Romo, México
Mohammed Manai, Canadá
Nathan Saliba, Canadá
Ermin Mahmic, Bosnia-Herzegovina
Rubén Vargas, Suiza
Granit Xhaka, Suiza
Teboho Mokoena, Sudáfrica
Michael Sadilek, República Checa
Leandro Campos, Colombia
Luis Díaz, Colombia
Abbosbek Fayzullaev, Uzbekistán
Daniel Muñoz, Colombia
Caleb Yirenkyi, Ghana
Marcus Rashford, Inglaterra
Jude Bellingham, Inglaterra
Petar Musa, Croacia
Martin Baturina, Croacia
Joao Neves, Portugal
Yoane Missa, Congo
Marko Arnautovic, Austria
Ali Olwan, Jordania
Romano Schmid, Austria
Abdulelah Al-Amri, Arabia Saudí
Maxi Araújo, Uruguay
Emam Ashour, Egipto
Nathaniel Brown, Alemania
Bradley Barcola, Francia
Livano Comenencia, Curazao
Amad Diallo, Costa de Marfil
Breel Embolo, Suiza
Viktor Gyökeres, Suecia
Aymen Hussein, Irak
Hwang In-Beom, Corea del Sur
Nestory Irankunda, Australia
Alexander Isak, Suecia
Raúl Jiménez, México
Vinícius Júnior, Brasil
Daichi Kamada, Japón
Ladislav Krejcí, República Checa
Jovo Lukic, Bosnia-Herzegovina
Maurício, Paraguay
Ibrahim Mbaye, Senegal
John McGinn, Escocia
Connor Metcalfe, Australia
Mohammad Mohebbi, Irán
Jamal Musiala, Alemania
Keito Nakamura, Japón
Felix Nmecha, Alemania
Leo Ostigard, Noruega
Oh Hyeon-Gyu, Corea del Sur
Julián Quiñones, México
Omar Rekik, Túnez
Giovanni Reyna, Estados Unidos
Ramin Rezaeian, Irán
Ismael Saibari, Marruecos
Nico Schlotterbeck, Alemania
Crysencio Summerville, Países Bajos
Mattias Svanberg, Suecia
Deniz Undav, Alemania
Virgil van Dijk, Países Bajos
FUENTE: AP
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