Líderes de Francia y Grecia dicen que gasto militar de la UE no sustituye a la OTAN

El primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis (d) con el presidente francés Emmanuel Macron en Atenas, el 25 de abril del 2026. (AP foto/Michael Varaklas) AP

Emmanuel Macron manifestó que Europa no debe actuar para debilitar a la OTAN, que conecta al continente con su aliado estadounidense. En cambio, los europeos ahora están intensificando esfuerzos para atender la exigencia de Washington, planteada durante la última década “a veces amablemente, a veces no tan amablemente”, de ocuparse de su propia seguridad.

“La lección que debemos extraer es que ya no dependamos”, declaró Macron tras conversaciones con el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis.

“Los europeos debemos fortalecer este pilar europeo de la OTAN, debemos fortalecer esta Europa de la defensa —no contra nadie, no como alternativa a nada”, añadió.

Mitsotakis coincidió con el presidente francés y sostuvo que Estados Unidos debería estar satisfecho de que la Unión Europea se tome en serio la autosuficiencia e invierta más en su propia defensa; calificó de “justificada” la exigencia norteamericana de gastar más.

Tras viajar a Chipre para una cumbre informal de líderes de la Unión Europea, Macron visitó la capital griega para renovar una asociación de defensa de 2021 entre Francia y Grecia que incluye una cláusula de asistencia mutua en caso de un ataque armado contra cualquiera de los dos.

“Esta cláusula de garantía y asistencia mutuas es inviolable, y no está en discusión entre nosotros”, indicó Macron.

“Así que no hay cuestionamientos, no hay dudas que considerar —y todos nuestros enemigos potenciales, o reales, deben tenerlo muy claro”.

El acuerdo de 3.000 millones de euros incluyó la compra de 24 cazas Rafale y cuatro fragatas de última generación, entre ellas la Kimon, que Macron y Mitsotakis visitaron el sábado.

Grecia, que desde hace tiempo mantiene relaciones difíciles con su vecino oriental Turquía, ha estado modernizando sus capacidades militares, y gran parte de sus adquisiciones de defensa han provenido de Francia. Entre ellas figura el sistema francés antimisiles MICA, que puede ser utilizado por aeronaves, fuerzas terrestres y buques de guerra.

Ambos líderes celebraron el acuerdo como un ejemplo a seguir para otros socios de la Unión Europea y para impulsar la competitividad del bloque de 27 miembros. Mitsotakis instó a los líderes de la Unión Europea a abandonar el “egoísmo nacional” que corre una cortina protectora sobre su industria nacional y avanzar con más fusiones para generar economías de escala.

Macron subrayó la necesidad de que la industria europea innove y recupere a los consumidores con productos mejores y más atractivos, que financien los objetivos de defensa de la Unión Europea.

“Todos los europeos —la relación franco-griega es un ejemplo primordial— necesitamos comprar más productos europeos, producir más bienes europeos e innovar más dentro de Europa”, expresó.

Ambos líderes se refirieron al Artículo 42.7, la propia cláusula de defensa mutua de la Unión Europea, que, según Macron, no eran “solo palabras vacías”. El presidente francés señaló la rapidez con la que ambos países acudieron a ayudar al también miembro de la Unión Europea, Chipre, al enviar buques de guerra allí a inicios de marzo, después de que un dron Shahed impactara una base británica en la nación insular durante la guerra con Irán.

El presidente francés advirtió contra provocar pánico con comentarios sobre escasez de combustible como resultado del cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas del mundo. Afirmó que el suministro de combustible sigue “bajo control” y que no prevé ninguna escasez.

Apuntó que Europa sigue centrada en ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz, aunque reconoció que tomará algún tiempo para que la situación vuelva a la normalidad.

Mitsotakis sostuvo que Grecia, como potencia mundial del transporte marítimo, quiere que cualquier solución diplomática incluya una cláusula “no negociable” para la libertad de navegación completa y sin obstáculos a través del estrecho, sin imponer peajes a los barcos, como ocurría antes del inicio de la guerra con Irán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP