Líderes del sudeste asiático reafirmarán valores clave en velado reproche a guerra en Oriente Medio

De izquierda a derecha, el ministro de Relaciones Exteriores de Timor Oriental, Bendito dos Santos Freitas; el viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Dang Hoang Giang; la secretaria de Relaciones Exteriores de Filipinas, Theresa Lazaro; el ministro de Relaciones Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan; el segundo ministro de Relaciones Exteriores de Brunéi, Erywan Pehin Yusof; y el ministro de Relaciones Exteriores de Camboya, Prak Sokhonn, se dan la mano el jueves 7 de mayo de 2026 durante una sesión fotográfica grupal en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN en la Expo de Mactán, en la provincia de Cebú, en el centro de Filipinas. (AP Foto/Aaron Favila, foto compartida) AP

La declaración está lista para ser emitida por los gobernantes pertenecientes a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático cuando se reúnan en una cumbre anual el viernes en la provincia insular central filipina de Cebú.

Además esboza un plan de crisis para hacer frente a la escasez de energía y otros problemas globales causados por la guerra.

El anfitrión de este año, el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr., ha manifestado que la cumbre con otros 10 gobernantes y un representante de menor rango de Myanmar se centrará en la seguridad energética de la región, el suministro de alimentos y la protección de su población, incluidos más de un millón de trabajadores y marinos mercantes del sudeste asiático en Oriente Medio.

Marcos ha ordenado que el encuentro se despoje de su pompa tradicional, en reconocimiento de los vientos en contra que enfrentan las economías a nivel mundial.

Además de Filipinas, la ASEAN está integrada por Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam. Timor Oriental fue aceptado como miembro de pleno derecho en octubre del año pasado.

El sudeste asiático, una región volátil pero de rápido crecimiento económico con unos 680 millones de habitantes, no está exenta de destacados focos de tensión, incluidas disputas territoriales de décadas en las que está involucrada China, una guerra civil de cinco años en Myanmar y un conflicto fronterizo reciente entre Tailandia y Camboya.

Pero sus gobernantes han expresado su seria preocupación por una guerra que ha provocado repercusiones económicas globales y ha puesto en riesgo a muchos ciudadanos de sus países.

Varios trabajadores en Oriente Medio, incluidos dos de Filipinas, han muerto en los combates actuales, y miles de trabajadores del sudeste asiático han regresado en avión a sus países o fueron evacuados por sus gobiernos desde la convulsa región.

El Banco Asiático de Desarrollo advirtió en marzo, aproximadamente un mes después de que estallaran las hostilidades en Oriente Medio, que las interrupciones prolongadas en los suministros derivadas de la guerra podrían asfixiar el crecimiento e impulsar la inflación en Asia y la región del Pacífico, que dependen en gran medida del petróleo y el gas de Oriente Medio.

“Enfatizamos la importancia de respetar el derecho internacional y garantizar que la cooperación regional siga anclada en el diálogo, la confianza y el respeto a la soberanía”, señala el borrador de la declaración.

El sudeste asiático “mantendrá mercados abiertos, transparentes y previsibles, así como rutas marítimas seguras y abiertas, y garantizará la libertad de navegación, el tránsito seguro, sin obstáculos y continuo, de buques y aeronaves en estrechos utilizados para la navegación internacional”, indica.

Eso “preservará el flujo sin trabas de bienes esenciales, incluidos alimentos, energía e insumos clave, de conformidad con el derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982”, añade.

Los gobernantes que conforman la ASEAN reafirmarán una “determinación compartida” para fortalecer la resistencia regional.

El plan de contingencia pide medidas que incluyen la ratificación —posiblemente este año— de un acuerdo que allanará el camino para un intercambio coordinado de combustible en emergencias, la planificación de una red eléctrica regional, la diversificación de las fuentes regionales de petróleo crudo, la promoción del uso de vehículos eléctricos y el estudio del uso de nuevas tecnologías, incluida la energía nuclear con fines civiles.

Además intentan establecer “un posible protocolo de comunicación y coordinación de crisis de la ASEAN para garantizar una respuesta regional coherente, oportuna y coordinada ante las crisis”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP