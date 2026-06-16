Líderes del G7 inician una cumbre sobre Ucrania y Oriente Medio. Zelenskyy se suma en Francia

Emmanuel Macron, presidente de Francia, recibe al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el lunes 15 de junio de 2026. (Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP) AP

Las conversaciones sobre Ucrania llegan después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un acuerdo para poner fin a la guerra de Estados Unidos contra Irán, que llevaba 3 meses y medio en marcha. En las últimas semanas, el conflicto con Irán ha eclipsado la guerra en Ucrania que el presidente ruso, Vladímir Putin, inició hace más de cuatro años.

Trump afirmó que el domingo tuvo buenas conversaciones tanto con Zelenskyy como con Putin. “Ahora que esto (Irán) ha terminado, vamos a centrarnos en eso”, expresó durante una reunión bilateral el lunes con el presidente francés, Emmanuel Macron.

Macron señaló que intentará persuadir a Trump para que continúe apoyando a Ucrania y aumente la presión sobre Rusia para ayudar a alcanzar un acuerdo de paz. Horas antes del inicio de la cumbre del G7, Rusia lanzó cientos de drones y decenas de misiles contra las principales ciudades de Ucrania en una andanada que mató a 11 personas e incendió un complejo religioso emblemático.

Las conversaciones del martes en la ciudad balneario francesa de Evian-les-Bains también incluyen una sesión de trabajo centrada en “poner fin a las crisis y garantizar la estabilidad en Oriente Medio”. Los líderes de Egipto, Qatar y Emiratos Árabes Unidos se sumarán a las conversaciones.

Los ataques contra las principales ciudades de Ucrania se produjeron después de que Zelenskyy y Putin hablaran por separado por teléfono con Trump el domingo, cuando el líder de Estados Unidos cumplió 80 años. Los contactos sugieren que Washington no ha abandonado sus esfuerzos diplomáticos para detener los combates que siguieron a la invasión total de Moscú a su vecino en 2022.

“La negociación correcta es aquella en la que Ucrania y Rusia están en la mesa, pero con europeos y estadounidenses presentes también”, afirmó Macron en la televisión francesa.

Mientras hacía campaña para regresar a la Casa Blanca, Trump aseguró que podría terminar la guerra entre Rusia y Ucrania en 24 horas tras asumir el cargo. Desde entonces, ha reconocido que ha resultado mucho más difícil de lo que pensó inicialmente.

Ucrania inició oficialmente el lunes las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, poniendo en marcha un proceso que exigirá que su gobierno se comprometa a años de reformas políticas incluso mientras combate una invasión rusa.

Ucrania considera que la membresía en la Unión Europea es una garantía de seguridad para un futuro estable una vez que termine la guerra. Su mejor garantía sería integrarse en la alianza militar de la OTAN, pero el gobierno de Trump insiste en que eso no puede ocurrir, y otros se muestran reacios a que se incorpore mientras la guerra continúe.

La guerra con Irán ha sido un punto de fricción entre Trump y los líderes europeos

En los últimos meses, Trump ha tenido fuertes desacuerdos con Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por no haberlos consultado antes de la decisión de ir a la guerra con Irán. Trump ha amenazado con represalias, incluida la reducción de tropas de Estados Unidos en los cuatro países —todos miembros de la alianza militar de la OTAN— por su falta de apoyo.

Pese a esas discrepancias, el tono en Evian debería ser más bien moderado, ya que los aliados de Estados Unidos buscan avances rápidos que puedan aliviar el impacto económico del alza de los precios del petróleo causada por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

“Creo que ahora mismo van a ocurrir muchas cosas grandiosas en Oriente Medio y, muy importante, el petróleo se está desplomando y el mercado bursátil está subiendo como un cohete hoy”, comentó Trump.

Antes de su reunión en el G7, los líderes de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido emitieron una declaración conjunta en la que felicitaron a Estados Unidos, al gobierno iraní y a los mediadores por lo que calificaron como un “avance diplomático”. Canadá también firmó la declaración. Los líderes afirmaron que era vital que se llevaran a cabo negociaciones detalladas y que el acuerdo se implementara rápidamente para que el estrecho de Ormuz pueda reabrirse al tráfico de petroleros.

Macron dijo después que Francia y otros socios occidentales están “listos para actuar muy rápidamente” para ayudar a reabrir el estrecho de manera pacífica. Francia y Reino Unido han impulsado una misión para restablecer la seguridad marítima en el estrecho tan pronto como las condiciones lo permitan.

Trump, sin embargo, pareció restar importancia a la necesidad de un gran despliegue militar internacional. “No creo que vayamos a necesitar mucha ayuda”, comentó durante su reunión con Macron. “Pero no creo que sea una mala idea tener uno o dos barcos aquí de unos cuantos países. Ustedes serían un gran país para hacerlo”.

Qué sigue en la agenda

Trump participará el martes, además de una sesión de trabajo que incluye a Zelenskyy, en reuniones que contemplan encuentros con el emir de Qatar y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, antes de asistir a una presentación cultural y a una cena con los demás líderes del G7.

El G7 incluye a Francia, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido. Otras naciones invitadas a esta cumbre, como Brasil, India, Kenia y Corea del Sur, fueron convocadas para participar en algunas discusiones como países socios junto a los miembros del G7.

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Petrequin informó desde Londres.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP