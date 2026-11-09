Líder haitiano visitará El Salvador para hablar del futuro de la ofensiva salvadoreña en Haití

Soldados salvadoreños montan guardia ante la llegada de un convoy de vehículos blindados que transportan personal militar en el vecindario de Tabarre, el viernes 30 de octubre de 2026, en Puerto Príncipe, Haití. (AP Foto/Odelyn Joseph) AP

La persona habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizada a discutir públicamente el tema. De momento se desconoce si el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, se reuniría directamente con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

La visita se produce en momentos en que Bukele ha intensificado su ofensiva contra las pandillas en Haití, enviando a por lo menos 2.500 efectivos salvadoreños que operan actualmente en la nación caribeña.

La ofensiva comenzó el mes pasado, cuando cuatro técnicos de aviación salvadoreños desaparecieron luego de un ataque de pandillas. Desde entonces, Bukele ha buscado proyectar una imagen de una persona que llega para derrotar a las pandillas haitianas, las cuales controlan partes enteras del territorio de Haití y están profundamente entrelazadas con la élite política del país.

La noche del domingo, elementos de la policía haitiana y soldados salvadoreños destruyeron la vivienda de Wilson Joseph, líder de 400 Mawozo, una de las pandillas más poderosas de Haití. El Miami Herald fue el primer medio en reportar del operativo, el cual fue confirmado posteriormente por Damian Merlo, un cabildero que trabaja para el gobierno de El Salvador. Joseph, también conocido como Lanmò San Jou, no fue abatido durante la redada, pues los jefes de pandillas suelen alternar entre varias residencias.

Dos días antes de la operación, Bukele escribió un mensaje en redes sociales en el que pedía la ubicación de la casa de Joseph en criollo haitiano.

“Dénos la dirección exacta y la destruiremos”, escribió. Varias cuentas respondieron con lo que parecen ser coordenadas directas.

Joseph dijo previamente a la AP que los cuatro salvadoreños están muertos y que fueron atacados en el territorio de la pandilla Chen Mechan. El gobierno salvadoreño ha sostenido que están con vida.

Tropas salvadoreñas operan en Haití en virtud de un acuerdo firmado entre ambos gobiernos, indicó Merlo.

No proporcionó detalles sobre los derechos que se otorgaron a las fuerzas salvadoreñas en Haití. Pero afirmó que las tropas operaban en virtud de un acuerdo sobre el estatus de fuerzas, el cual establece los derechos y responsabilidades legales de un ejército extranjero que trabaja en otro país, o bajo un memorando de entendimiento, que establece la cooperación militar en términos más amplios.

El gobierno de Haití no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

Hasta el momento, los detalles de las operaciones de las fuerzas salvadoreñas en Haití han sido confusos, alimentando las preocupaciones sobre la legalidad y duración de las operaciones salvadoreñas, y si la ofensiva podría recrudecer la violencia en la nación caribeña.

Fils-Aimé respondió al creciente escrutinio la semana pasada, señalando que las fuerzas salvadoreñas estaban con el gobierno en Haití para apoyar la lucha contra las pandillas.

Bukele ganó fama internacional por su controvertida guerra contra las pandillas en El Salvador, la cual redujo drásticamente las tasas de homicidios, pero disparó el número de denuncias de abusos a los derechos humanos.

——

Janetsky informó desde Ciudad de México. El periodista de The Associated Press Evens Sanon, en Puerto Príncipe, Haití, contribuyó con este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP