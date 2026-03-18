Líder de Cuba dice que agresión de EEUU enfrentaría resistencia

Un hombre carga su ventilador y su teléfono celular con un panel solar durante un apagón en La Habana, el 17 de marzo del 2026. (AP foto/Ramón Espinosa) AP

Díaz-Canel escribió en la plataforma social X a última hora del martes que la administración Trump amenaza públicamente con derrocar casi a diario, y advirtió que cualquier acto de agresión chocará con resistencia.

Los comentarios se producen tras las nuevas amenazas de Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, quien afirmó que el modelo económico socialista del gobierno cubano necesita “cambiar drásticamente”.

Aunque el gobierno cubano impone fuertes restricciones al sector privado del país, décadas de sanciones de Estados Unidos han paralizado la economía de Cuba.

El gobierno de Trump busca que Díaz-Canel se marche mientras Estados Unidos continúa negociando con el gobierno cubano, según un funcionario norteamericano y una fuente con conocimiento de las conversaciones entre Washington y La Habana. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir negociaciones delicadas.

No se han ofrecido detalles sobre quién Trump quiere en el poder en la isla.

Los comentarios de Trump sobre Cuba llegan después de la incursión militar de su gobierno que capturó al entonces presidente Nicolás Maduro en Venezuela, y del inicio de ataques militares de Estados Unidos contra Irán.

Estados Unidos ha detenido de facto las exportaciones de petróleo hacia Cuba, empujando a la nación caribeña al borde del abismo.

El pueblo cubano al que Trump y Rubio dicen querer ayudar ha quedado tambaleante.

Durante la noche, grupos de activistas de varios países entregaron cinco toneladas de equipo médico y otra ayuda, según la televisión estatal cubana, mientras apagones paralizantes azotan la isla.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Seung Min Kim, Aamer Madhani y Will Weissert en Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP