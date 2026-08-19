americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Liberia acusa a exvicepresidenta de narcotráfico y otros delitos

MONROVIA, Liberia (AP) — Liberia ha acusado a la exvicepresidenta Jewel Howard-Taylor de contrabando de drogas, lavado de dinero y otros delitos, como parte de una investigación sobre una presunta red transnacional de narcotráfico, informó el miércoles el Ministerio de Justicia.

ARCHIVO - La primera dama de Liberia, Jewel Howard Taylor, habla con periodistas en la sede del Partido Patriótico Nacional, en Monrovia, la capital de Liberia, el viernes 11 de julio de 2003. (AP Foto/Ben Curtis/Archivo)
ARCHIVO - La primera dama de Liberia, Jewel Howard Taylor, habla con periodistas en la sede del Partido Patriótico Nacional, en Monrovia, la capital de Liberia, el viernes 11 de julio de 2003. (AP Foto/Ben Curtis/Archivo) AP

Howard-Taylor, quien fue vicepresidenta de 2018 a 2024, fue detenida en el Aeropuerto Internacional Roberts cuando intentaba salir de Liberia y trasladada a la sede de la Policía Nacional, señaló el ministerio en un comunicado.

Enfrenta cargos que incluyen importación sin licencia, venta, distribución y transporte de sustancias controladas, tráfico de drogas, instigación delictiva, facilitación delictiva, conspiración delictiva y lavado de dinero.

Howard-Taylor estuvo casada con el expresidente liberiano Charles Taylor, quien fue condenado por un tribunal internacional de crímenes de guerra por patrocinar atrocidades en Sierra Leona.

El gobierno también acusó en ausencia a tres extranjeros por sus presuntos papeles en la red: los croatas Nikolai Ivancic y Mihovil Vrovac, y la ucraniana Tara Zaderieko.

Las autoridades indicaron que tomarían medidas para localizarlos y detenerlos.

Los cargos se producen tras el anuncio del mes pasado sobre la mayor incautación de drogas en la historia de Liberia — toneladas de cocaína valoradas en unos 336 millones de dólares—, que, según las autoridades, implicó a altos funcionarios policiales. Los casos no estaban relacionados.

En los últimos años, el occidente de África se ha consolidado como una ruta clave de tránsito para la cocaína traficada desde Sudamérica hacia Europa, y los contrabandistas se aprovechan de fronteras porosas y de una aplicación débil de la ley en partes de la región.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
En esta imagen proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias se ve fuego en un lugar alcanzado por un bombardeo ruso en Pechenihy, región de Járkiv, Ucrania, el martes 18 de agosto de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias via AP)

Ucrania lanza una ofensiva de drones contra Moscú; misiles rusos matan a 10 en un pueblo ucraniano

Esta imagen, distribuida por Vantor muestra humo en una vista general de una infraestructura portuaria en Novorossiysk, Rusia, el 12 de agosto de 2026. (Imagen satelital©2026 Vantor vía AP)

Drones ucranianos alcanzan una gran refinería rusa a casi 1.300 kms de la frontera y causan incendio

Destacados del día

TIKTOKER CUBANO pro Castrista comparecerá ante tribunal de Sarasota tras ser arrestado por presunto DUI

TIKTOKER CUBANO pro Castrista comparecerá ante tribunal de Sarasota tras ser arrestado por presunto DUI

Exjueza cubana permanece bajo custodia de ICE en Florida y enfrenta un proceso de deportación: ¿qué se sabe?

Exjueza cubana permanece bajo custodia de ICE en Florida y enfrenta un proceso de deportación: ¿qué se sabe?

Censo de EEUU identifica más de 24 mil votos de NO ciudadanos en análisis preliminar de las elecciones de 2020

Censo de EEUU identifica más de 24 mil votos de NO ciudadanos en análisis preliminar de las elecciones de 2020

ARCHIVO – El exdirector del FBI James Comey habla en una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado en el Capitolio, en Washington, el 8 de junio de 2017. (AP Foto/Andrew Harnik, Archivo)

La publicación “86 47” de Comey fue una amenaza contra Trump, dice el Departamento de Justicia

Florida: Byron Donalds y Ashley Moody ganan las primarias republicanas para gobernador y el Senado

Florida: Byron Donalds y Ashley Moody ganan las primarias republicanas para gobernador y el Senado

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter