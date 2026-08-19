Liberia acusa a exvicepresidenta de narcotráfico y otros delitos

ARCHIVO - La primera dama de Liberia, Jewel Howard Taylor, habla con periodistas en la sede del Partido Patriótico Nacional, en Monrovia, la capital de Liberia, el viernes 11 de julio de 2003. (AP Foto/Ben Curtis/Archivo) AP

Howard-Taylor, quien fue vicepresidenta de 2018 a 2024, fue detenida en el Aeropuerto Internacional Roberts cuando intentaba salir de Liberia y trasladada a la sede de la Policía Nacional, señaló el ministerio en un comunicado.

Enfrenta cargos que incluyen importación sin licencia, venta, distribución y transporte de sustancias controladas, tráfico de drogas, instigación delictiva, facilitación delictiva, conspiración delictiva y lavado de dinero.

Howard-Taylor estuvo casada con el expresidente liberiano Charles Taylor, quien fue condenado por un tribunal internacional de crímenes de guerra por patrocinar atrocidades en Sierra Leona.

El gobierno también acusó en ausencia a tres extranjeros por sus presuntos papeles en la red: los croatas Nikolai Ivancic y Mihovil Vrovac, y la ucraniana Tara Zaderieko.

Los cargos se producen tras el anuncio del mes pasado sobre la mayor incautación de drogas en la historia de Liberia — toneladas de cocaína valoradas en unos 336 millones de dólares—, que, según las autoridades, implicó a altos funcionarios policiales. Los casos no estaban relacionados.

En los últimos años, el occidente de África se ha consolidado como una ruta clave de tránsito para la cocaína traficada desde Sudamérica hacia Europa, y los contrabandistas se aprovechan de fronteras porosas y de una aplicación débil de la ley en partes de la región.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP