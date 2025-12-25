americateve

Liberan en Venezuela a 71 detenidos tras las protestas electorales de 2024

CARACAS (AP) — Al menos 71 personas arrestadas en relación con la crisis política tras las polémicas elecciones presidenciales de julio de 2024 en Venezuela fueron liberadas, informó el jueves el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, una organización civil de defensa de derechos humanos y familiares de detenidos.

“Tenemos confirmada la liberación de 65 hombres que estaban recluidos en Tocorón”, una cárcel localizada a unos 130 kilómetros al suroeste de Caracas, dispuesta para albergar a detenidos en las movilizaciones callejeras poselectorales, indicó el comité en un comunicado divulgado en su cuenta de Instagram. Además de tres mujeres y tres adolescentes excarcelados en otras dos prisiones cercanas a la capital venezolana.

“Esta noticia nos desborda el corazón de alegría y nos llena de esperanza. Nos demuestra que la lucha siempre rinde sus frutos y nos compromete a seguir sin descanso hasta traer a todos los que todavía nos faltan de vuelta. Es un logro importante, pero insuficiente”, agregó el comité, sin dar otros detalles.

El gobierno no se ha pronunciado sobre las recientes liberaciones. La Fiscalía General no respondió de momento a las solicitudes de comentarios.

El Foro Penal, una de las organizaciones civiles más prestigiosas del país sudamericano, dijo que hasta el 15 de diciembre, en Venezuela había 902 personas detenidas “por razones políticas”. Las autoridades niegan que existan “presos políticos” y acusan a los detenidos de planes para conspirar para desestabilizar al gobierno de Maduro.

Después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo colegiado de mayoría oficialista, declaró a Nicolás Maduro ganador de los comicios presidenciales —en medio del cuestionamiento de la oposición y la comunidad internacional— sectores de oposición alegaron un fraude, lo que derivó en protestas callejeras, represión, arrestos y denuncias de violaciones a derechos humanos. Al menos 2.000 fueron detenidas entonces, según cifras oficiales.

Según el CNE, Maduro obtuvo 6,4 millones de votos, frente a 5,3 millones que logró el opositor Edmundo González. Maduro fue investido para un tercer mandato de seis años el 10 de enero pasado.

González ha sido reconocido como presidente electo por Estados Unidos y varios países europeos y de América Latina, así como por organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), tras presentar pruebas creíbles de su triunfo.

FUENTE: AP

