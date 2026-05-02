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Liberan en el mar del Norte a Timmy, la ballena jorobada varada en Alemania desde marzo

BERLÍN (AP) — Un equipo de rescate liberó el sábado desde una barcaza en el mar del Norte a una ballena jorobada que había estado varada en aguas poco profundas cerca de Alemania desde marzo, según testigos.

La ballena jorobada rescatada tras quedar varada cerca de Wismar, es transportada hacia el mar del Norte en un carguero, cerca de la frontera con Dinamarca, en Fehmarn, Alemania, el 29 de abril de 2026. (Philip Dulian/dpa via AP)
La ballena jorobada rescatada tras quedar varada cerca de Wismar, es transportada hacia el mar del Norte en un carguero, cerca de la frontera con Dinamarca, en Fehmarn, Alemania, el 29 de abril de 2026. (Philip Dulian/dpa via AP) AP

La prensa alemana apodó Timmy a la ballena, que fue vista nadando cerca de la costa alemana del mar Báltico el 3 de marzo, lejos de su hábitat natural en el océano Atlántico.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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