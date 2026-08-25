Liberan de custodia migratoria al padre de un marinero del USS Lincoln

En la imagen, cortesía de Katherine Delgado, aparecen su padrastro Luis Manuel Aviles, izquierda, y su hermano Joshua Aviles fuera de su casa, en octubre de 2025, poco antes de que Joshua fuera desplegado en el USS Lincoln el mes siguiente en Key West, Florida. (Katherine Delgado vía AP) AP

Su arresto provocó una intensa reacción después de que The Associated Press informara que el marinero estaba por iniciar su noveno mes a bordo del USS Abraham Lincoln con la Marina cuando su padre fue detenido. El Lincoln es un buque que estableció un récord militar de Estados Unidos por el tiempo ininterrumpido en el mar y generó preocupación por la escasez de suministros y el deterioro de la salud mental entre los soldados.

Luis Manuel Aviles, de 48 años, fue arrestado el sábado después de salir de su casa para llevar su auto al mecánico, según su esposa, Argelia Aviles. Ella indicó que su esposo, un trabajador de oficios varios en Key West, Florida, tiene un permiso para trabajar en Estados Unidos. Originario de Nicaragua, ha vivido en Estados Unidos durante 19 años.

El arresto de Aviles fue el más reciente en una serie de detenciones migratorias de alto perfil de familiares directos de soldados alistados de Estados Unidos, como parte de la intensa ofensiva migratoria del presidente Donald Trump. Funcionarios electos iniciaron recientemente una investigación en el Congreso sobre esta práctica del Departamento de Seguridad Nacional.

El hijo de Aviles, Joshua Aviles, publicó en Facebook que su padre había sido liberado de la custodia migratoria federal el martes. Un juez de inmigración desestimó el caso de Luis Manuel Aviles el lunes, pocas horas después de que fuera ingresado en un centro de detención migratoria en Miami, según registros del Departamento de Justicia.

Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional no ha ofrecido comentarios para aclarar por qué Luis Manuel Aviles fue arrestado y posteriormente liberado.

Margaret Stock, una abogada de inmigración para familias de militares, calificó la rápida sucesión de cargos presentados y luego desestimados como “sumamente inusual”.

Joshua Aviles dijo el sábado en una publicación de Facebook que había trabajado jornadas de 12 horas sin descanso desde que el USS Lincoln salió de territorio de Estados Unidos en noviembre. La Marina de Estados Unidos confirmó que Aviles está alistado y presta servicio a bordo del USS Lincoln, donde sus tareas físicamente exigentes incluyen mover aeronaves en el barco.

El buque está siendo relevado por otra embarcación para que pueda regresar a Estados Unidos.

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Los periodistas de The Associated Press Konstantin Toropin en Washington, D.C., y Amy Taxin en Santa Ana, California, contribuyeron con información.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP