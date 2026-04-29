Líbano detiene a exenviado palestino en aeropuerto de Beirut por cargos de corrupción

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Ashraf Dabbour fue arrestado a su llegada al Aeropuerto Internacional Rafik Hariri de Beirut a última hora del martes, explicaron los funcionarios —dos judiciales y otros dos de seguridad—, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a la prensa.

El presidente palestino, Mahmoud Abbas, relevó a Dabbour de su cargo como embajador palestino en Líbano el año pasado, después de que la Autoridad Palestina lo acusó de corrupción.

Los funcionarios libaneses señalaron que las autoridades detuvieron a Dabbour en Beirut con base en una Notificación Roja emitida por Interpol a finales del año pasado.

Al parecer, Dabbour estaría implicado en la venta de propiedades en Líbano que pertenecían a la Organización para la Liberación de Palestina, que tuvo su base en el país hasta la invasión israelí de Líbano en 1982.

Los funcionarios afirmaron que un juez estaba interrogando a Dabbour en la fiscalía de Beirut.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP