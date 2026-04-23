Líbano denuncia demoliciones israelíes de viviendas en zonas ocupadas tras el alto el fuego

Vehículos militares israelíes y topadoras operan en el sur de Líbano, visto desde el norte de Israel, el miércoles 5 de abril de 2026. (AP Foto/Ariel Schalit) AP

Pero las demoliciones están ocurriendo a una escala tan amplia que residentes, funcionarios libaneses y cascos azules de la ONU están cada vez más preocupados de que un gran número de personas desplazadas por la guerra más reciente no tengan adónde regresar si la frágil tregua se mantiene.

Periodistas de The Associated Press pudieron ver desde una colina con vistas a Beit Lif —unos 4 km (2,5 millas) al norte de la frontera de Líbano con Israel— que el pueblo, donde antes vivían unos pocos miles de personas, había quedado casi completamente arrasado.

“Lo iban demoliendo gradualmente hasta que llegaron a la plaza principal y ahora, como pueden ver, ya no quedan casas”, comentó Hassan Sweidan, residente de un pueblo vecino.

Funcionarios libaneses planean plantear el jueves el tema de las demoliciones generalizadas cuando mantengan conversaciones sobre el alto el fuego con sus homólogos israelíes en Washington, como parte de las primeras negociaciones directas entre ambos países en décadas.

Debido a preocupaciones de seguridad y al acceso limitado, ni los cascos azules de la ONU ni los funcionarios libaneses han podido realizar un registro detallado de los pueblos donde se están llevando a cabo las demoliciones. Pero los observadores han descrito que barrios residenciales enteros en múltiples localidades están siendo destruidos de manera sistemática.

El 2 de marzo, dos días después de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra con Irán, Hezbollah entró en el conflicto al disparar misiles contra el norte de Israel. El grupo había estado bajo presión del gobierno libanés para desarmarse tras su guerra anterior con Israel en 2024, pero se negó a hacerlo.

Israel respondió con una intensa campaña de bombardeos y una invasión terrestre de Líbano que llevó a cientos de miles de personas a huir de la parte sur del país. Los combates han matado a alrededor de 2.300 personas en Líbano, incluidos cientos de mujeres y niños.

Los enfrentamientos se detuvieron en gran medida con un alto el fuego de 10 días que comenzó el viernes. Pero ambas partes han realizado ataques desde entonces. Hezbollah ha justificado sus acciones en parte señalando la destrucción de viviendas por parte del ejército israelí.

Funcionarios israelíes han dicho que pretenden ocupar partes del sur de Líbano, y el ejército ha difundido mapas de una “línea de defensa avanzada” que se extiende varios kilómetros dentro de Líbano e incluye decenas de pueblos cuyos residentes no han podido regresar.

Tras el anuncio del alto el fuego, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó que esa zona había sido “limpiada de terroristas y armas y está vacía de ciudadanos, y seguirá siendo limpiada de infraestructura terrorista, incluida la destrucción de casas en pueblos libaneses que limitan con (Israel) y que se han convertido en puestos avanzados terroristas en todo sentido”.

“Ya no quedan casas"

Después de que el alto el fuego entró en vigor, Sweidan regresó para revisar su casa en el pueblo de Yater, en el sur de Líbano. Aún está intacta.

Como el pueblo de Sweidan está más alto que el vecino Beit Lif, ha podido observar las operaciones del ejército israelí allí. Pese a los daños por ataques aéreos israelíes durante la guerra, la mayor parte de Beit Lif seguía en pie el primer día del alto el fuego, indicó.

Pero el segundo día, fuerzas israelíes llegaron con excavadoras, martillos neumáticos y tanques.

“Veníamos cada día para ver cuánto del pueblo había sido demolido”, relató.

Tilak Pokharel, portavoz de la misión de paz de la ONU en el sur de Líbano conocida como UNIFIL, señaló que los cascos azules “han observado demoliciones en varias zonas” desde la tregua.

El ejército israelí dijo en un comunicado que el objetivo de los trabajos de demolición es Hezbollah, no Líbano ni sus civiles, y que “opera de acuerdo con el derecho internacional y no destruye propiedad civil salvo cuando lo exige una necesidad militar imperiosa”.

Nuevas demoliciones se suman a la destrucción existente

Ya había una destrucción generalizada en las zonas fronterizas tras la anterior guerra entre Israel y Hezbollah en 2024. Algunos propietarios pudieron costear reparaciones, pero no hubo una reconstrucción a gran escala.

También hubo demoliciones durante la guerra más reciente. Fotografías tomadas el 12 de abril por AP desde las localidades de Menara y Misgav Am, en el norte de Israel, muestran excavadoras y topadoras destruyendo viviendas del lado libanés de la frontera.

La Agencia Nacional de Noticias, administrada por el Estado libanés, informó el miércoles que maquinaria israelí estaba destruyendo barrios, carreteras e infraestructura en la localidad de Khiam, un campo de batalla en los combates entre Israel y Hezbollah, “en una escena que sugiere un intento de borrar por completo la identidad del pueblo”.

La agencia también reportó el miércoles “operaciones sistemáticas de bombardeo” que afectaban barrios residenciales en la ciudad de Bint Jbeil —otro punto crítico de los combates— y en los pueblos de Beit Lif, Shamaa, Tair Harfa y Hanine.

Hezbollah afirmó el martes que había lanzado ataques con drones y cohetes, los primeros desde el alto el fuego, en respuesta a “ataques contra civiles y la destrucción de sus hogares y pueblos en el sur de Líbano” por parte de Israel.

Mientras funcionarios libaneses tratan de mantener vigente el alto el fuego, el presidente, Joseph Aoun, afirmó en un comunicado que “detener las operaciones de demolición de Israel en pueblos y localidades del sur” es algo que los embajadores libaneses en Estados Unidos plantearán a sus homólogos israelíes durante las conversaciones sobre el alto el fuego el jueves.

Se esperaba que las conversaciones se centraran en una posible extensión de la tregua de 10 días y en establecer un marco para futuras negociaciones destinadas a una paz duradera entre ambos países.

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Contribuyeron los periodistas de The Associated Press Malak Harb en Beirut y Melanie Lidman en Jerusalén.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP