Liam Lawson conserva su asiento en F1 con Racing Bulls junto a Arvid Lindblad

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El piloto neozelandés de Racing Bulls, Liam Lawson (al frente), y el piloto británico de Racing Bulls, Arvid Lindblad, conducen sus monoplazas durante la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, en el circuito de Interlagos, en São Paulo, el viernes 6 de noviembre de 2026. (Foto AP/Andre Penner) AP

Racing Bulls le dio a Tsolov una oportunidad en los entrenamientos del Gran Premio de la Ciudad de México del mes pasado. Además históricamente, ha preferido probar a talentos más jóvenes si sus pilotos actuales no daban un paso definitivo hacia el equipo principal de Red Bull.

“Estamos encantados de continuar con Liam y Arvid para 2027. Ambos han demostrado su capacidad y su potencial a lo largo de la temporada, y hemos visto el progreso que han logrado, individualmente y como dupla”, manifestó el jueves el director del equipo, Alan Permane.

“Sin duda, esta es la mejor alineación de pilotos para nosotros, ya que aporta una sólida combinación de experiencia y ambición. Juntos, tenemos una base firme sobre la cual construir el progreso logrado este año, seguir impulsándonos hacia adelante y dar el siguiente paso para alcanzar nuestras ambiciones en 2027”.

Lawson ha rendido mejor que su compañero novato Lindblad este año. El neozelandés es noveno en el campeonato, en una temporada que ha restaurado su reputación en la F1 tras un fallido paso por Red Bull de tan solo dos carreras a comienzos de 2025. Lindblad es 11mo.

Lawson regresó brevemente a Red Bull con resultados sólidos en un papel de sustituto durante tres carreras cuando Isack Hadjar quedó fuera por una lesión en la muñeca. Lawson expresó el jueves que Racing Bulls estaba “construyendo algo súper positivo” de cara a 2027.

Tsolov ocupa el segundo lugar en la F2 con dos rondas por disputarse y aspira a convertirse en el primer piloto búlgaro en la historia de la F1.

___ Vea aquí la cobertura completa de automovilismo de AP FUENTE: AP

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