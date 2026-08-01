Lewis pega jonrón del empate en el 7mo inning y Mellizos se imponen 5-3 a Marineros

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Royce Lewis, de los Mellizos de Minnesota, recorre las bases luego de conseguir un jonrón solitario ante los Marineros de Settle, el viernes 31 de julio de 2026 (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

La séptima victoria de Minnesota en nueve juegos les dio a los Mellizos (56-55) un récord ganador por primera vez desde el 21 de abril, cuando estaban 12-11. Están empatados con Cleveland en la contienda por el último pasaje de playoffs de la Liga Americana, y ambos equipos están a tres juegos de los Medias Blancas de Chicago, líderes de la División Central de la Liga Americana.

Los Marineros en caída libre quedaron en una foja de 53-58. Han perdido tres seguidos y ocho de 10 para quedar a tres juegos de Houston, líder del Oeste de la Americana.

El venezolano Yoendrys Gómez otorgó dos bases por bolas en la novena entrada, pero aseguró su 14º salvamento de la temporada. Kody Funderburk (2-1) lanzó 1 1/3 entradas de relevo sin permitir carreras después de que Zebby Matthews ponchó a 10, la mayor cifra de su carrera, a lo largo de cinco entradas, en las que permitió tres carreras.

Lewis abrió la séptima con un batazo indiscutible al jardín izquierdo ante el zurdo dominicano José A. Ferrer (4-2) para poner el encuentro 3-3. Alan Roden se embasó con un sencillo dentro del cuadro y, un out después, Keaschall puso a los Mellizos arriba de manera definitiva con su doble impulsor ante el venezolano Eduard Bazardo.

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FUENTE: AP