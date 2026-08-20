Lewis Hamilton vuelve del receso de verano de F1 en su mejor forma para desafiar a Kimi Antonelli

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El piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton (izquierda), conversa con el piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, después de la sesión de clasificación previa a la carrera de Fórmula 1 del Gran Premio de Hungría del domingo, en el circuito de Hungaroring en Mogyorod, cerca de Budapest, Hungría, el sábado 25 de julio de 2026. (Foto AP/Darko Vojinovic) AP

El piloto de Ferrari, de 41 años, manifestó el jueves que se siente “renovado” tras su impulso por mejorar su condición física mientras se dirige al Gran Premio de Holanda con la intención de recortar distancia al líder del campeonato, Kimi Antonelli, de Mercedes, y perseguir un octavo título de F1.

Hamilton comentó que “normalmente” los pilotos pasarían una o dos semanas del receso de fiesta, pero este año ha redoblado su apuesta por el acondicionamiento físico, de cara a la primera carrera desde el 26 de julio.

“Este ha sido el receso de verano más diferente que he tenido en todas mis temporadas de campeonato en mi carrera en la Fórmula 1”, señaló Hamilton. “Regreso en la mejor forma física en la que he vuelto en un verano, en 20 años o lo que sea que llevo aquí, así que estoy bastante orgulloso de eso”.

Hamilton es segundo en la clasificación, a 50 puntos de Antonelli, en una temporada en la que ya logró su primera victoria desde 2024 y volvió a surgir como un auténtico aspirante al título tras un apagado 2025, cuando llegó al receso de mitad de temporada dudando de sus capacidades.

“De verdad he vuelto sintiéndome definitivamente renovado. Es un tipo de sensación diferente, más que relajado”, expresó el jueves. “Es una buena sensación, sentirse en forma”.

Hamilton también tuvo palabras elogiosas para Ferrari, que, según dijo, “va en la dirección correcta” tras adoptar un enfoque más innovador en el diseño del auto para plantarle cara a Mercedes, que comenzó el año como líder destacado bajo el nuevo reglamento de la F1.

Con lluvia y ráfagas de viento previstas para el viernes y posiblemente durante la carrera sprint del sábado, el Gran Premio de Holanda podría plantear un nuevo desafío para los pilotos, que aún no han tenido que lidiar con la nueva generación de autos de F1 en condiciones de mojado. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP