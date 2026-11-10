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Lewis Hamilton llega a Egipto para visitar instalaciones de ayuda humanitaria para Gaza

CRUCE DE RAFAH, Egipto (AP) — Lewis Hamilton llegó a Rafah, en Egipto, el martes para visitar organizaciones que envían ayuda humanitaria a la devastada Franja de Gaza.

Lewis Hamilton (izquierda) conversa con Khaled Maghawer, gobernador de Sinaí del Norte, durante una visita al centro de logística de la Cruz Roja de Egipto en Al-Arish, Egipto, el martes 10 de noviembre de 2026. (AP Foto/Mohamed Arafat)
Lewis Hamilton (izquierda) conversa con Khaled Maghawer, gobernador de Sinaí del Norte, durante una visita al centro de logística de la Cruz Roja de Egipto en Al-Arish, Egipto, el martes 10 de noviembre de 2026. (AP Foto/Mohamed Arafat) AP

El siete veces campeón mundial de la Fórmula 1 se ha pronunciado sobre crisis humanitarias y zonas de conflicto en la región, y ha pedido paz. Con frecuencia ha publicado en redes sociales sobre niños muertos en ataques aéreos israelíes en Gaza y ha reclamado un alto el fuego. También ha abordado otros conflictos.

“Creo que debemos asegurarnos de que estamos presionando para liberar al Congo, liberar a Sudán, liberar a Siria, liberar a Palestina. Creo que hay mucha paz a la que espero que lleguemos en algún momento”, dijo Hamilton el mes pasado.

Aunque un acuerdo de alto el fuego alcanzado el año pasado ha detenido las principales operaciones de combate, la ayuda que entra en Gaza sigue quedando muy por debajo del mínimo acordado de 600 camiones al día.

Las fuerzas israelíes han seguido avanzando en Gaza, ampliando su control del 53% del territorio a por lo menos el 60%, señaló el mes pasado una comisión independiente de expertos de la ONU. Los ataques aéreos israelíes continúan en toda Gaza, y el fuego israelí a lo largo del frente de avance ha matado al menos a 196 palestinos, incluidas 18 mujeres, 32 niños y 11 niñas, indicó la comisión.

Hamilton recorrió el paso fronterizo de Rafah, en Egipto, con Gaza antes de visitar almacenes logísticos operados por la Media Luna Roja Egipcia, que facilita la entrada de ayuda a Gaza.

En el cruce, Hamilton saludó a los trabajadores humanitarios con “Al-Salamo Alaykom”, un saludo árabe que significa “la paz sea contigo”. Dio la mano y habló brevemente con trabajadores y funcionarios.

Khaled Megawer, el gobernador del Norte del Sinaí, donde se encuentra Rafah, dijo que la visita busca ayudar a Hamilton a conocer los esfuerzos de Egipto para enviar ayuda a Gaza.

La visita se produce después de que Hamilton hiciera su largada número 400 el domingo en el Gran Premio de Sao Paulo, en Interlagos.

Hamilton, el primer piloto negro en competir en la F1, debutó con McLaren en 2007. Es apenas el segundo piloto de la F1 en disputar 400 carreras, después de su excompañero Fernando Alonso, quien alcanzó ese hito en 2024.

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Vea aquí la cobertura completa de automovilismo de AP

FUENTE: AP

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