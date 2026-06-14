Lewis Hamilton gana el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, su primera victoria con Ferrari

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El británico Lewis Hamilton, de Ferrari, conduce su auto en el Gran Premio de Barcelona-Cataluyna el domingo 14 de junio del 2026. (AP Foto/Joan Monfort) AP El británico Lewis Hamilton, de la escudería Ferrari, celebra en el podio lanzando el trofeo al aire tras ganar el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, junto a su compatriota George Russell, que fue segundo con Mercedes, el domingo 14 de junio del 2026. (AP Foto/Joan Monfort) AP

Con su primera victoria desde el GP de Bélgica en julio del 2024, cuando aún estaba en Mercedes, Hamilton elevó su récord de triunfos a 106 victorias en su carrera.

El siete veces campeón del mundo aprovechó que traía neumáticos más frescos y una estrategia de paradas en boxes superior para adelantar George Russell, que terminó segundo tras salir desde la primera posición de la parrilla.

Antonelli había superado a Russell, su compañero de Mercedes, cuando su auto se detuvo en la pista con apenas cuatro vueltas por disputarse. El italiano había ganado cinco carreras consecutivas.

Hamilton rompió el dominio de Mercedes en lo más alto del podio esta temporada, que se había prolongado durante seis carreras.

“Muchas gracias por ayudarme a lograr este sueño”, dijo Hamilton por la radio a su equipo. “Gracias a todos por esforzarse tanto en casa, gracias a mi familia y a mis aficionados, que siguen recordándome quién soy. No podría haberlo hecho sin ustedes”.

Luego se subió a su auto, levantó el puño y corrió para saltar a los brazos de sus emocionados ingenieros y miembros del equipo de boxes.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP