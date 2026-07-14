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Lewandowski listo para dar un gran impulso al Chicago Fire

CHICAGO (AP) — Robert Lewandowski espera aportar un gran impulso al Chicago Fire, ya que está listo para incorporarse a la MLS.

El jugador de 37 años, que firmó un contrato de dos años con el Fire, sabía que no quería quedarse en Europa cuando su contrato con el Barcelona expiró en mayo.

“No podía imaginarme en un club distinto al Barcelona, por eso sabíamos que el siguiente paso sería fuera de Europa y, por supuesto, no es fácil mudarse de Europa a Estados Unidos, pero estamos muy emocionados. Pero, claro, nuestras vidas están cambiando, pero es una nueva experiencia”, dijo Lewandoski el martes, en una conferencia de prensa de presentación en las instalaciones de entrenamiento del club.

Lewandowski anotó 119 goles en 192 apariciones con el Barcelona. Ayudó al Barcelona a ganar tres campeonatos de La Liga en cuatro temporadas, incluido el de este año, y un título de la Copa del Rey, el torneo nacional de España.

Lewandowski también ha disputado un récord de 167 partidos internacionales con Polonia, comenzando con un gol en su debut contra San Marino en 2008, cuando tenía 20 años. Lewandowski es el máximo goleador histórico de Polonia con 89 goles.

Lewandowski es un jugador franquicia, una de las tres plazas de plantilla que los equipos de la MLS tienen y que pueden exceder el tope salarial. Está previsto que el Fire inaugure el McDonald’s Park, un estadio específico para fútbol, en 2028.

“Veo el potencial para ganar títulos con el nuevo club. Estoy muy feliz porque es el nuevo paso en mi carrera, el nuevo paso en mi vida. Ahora estamos en una buena posición, pero por supuesto tenemos que empezar a trabajar duro, y también espero que podamos disfrutar después de esta temporada de gran parte de lo que logramos”, manifestó el jugador polaco.

Incorporar a un jugador con el currículum de Lewandowski fue una decisión obvia para el entrenador del Fire, Gregg Berhalter.

El equipo está en el tercer lugar de la Conferencia Este mientras la liga se prepara para reanudarse tras su pausa por el Mundial esta semana. El Fire recibe a los Vancouver Whitecaps el jueves por la noche, y Lewandowski podría debutar con el club entonces.

“Este es un fichaje enorme para nuestro club. Estamos emocionados de traer a Robert al club. Estamos emocionados de ver cómo puede cambiar la cultura", señaló Berhalter.

“Tenemos un buen equipo ahora mismo; creo que Robert es una pieza que puede ayudarnos a llegar a la cima”.

Se espera que Lewandowski forme una dupla de ataque con Hugo Cuypers, quien es el máximo goleador de la liga con 13 tantos.

“No es muy común jugar con dos delanteros hoy en día, pero hemos estado trabajando duro en cómo se ve eso alrededor del área penal, cómo se ven las combinaciones, cómo afectar a la línea defensiva con dos delanteros, y tenemos algunos puntos de datos realmente buenos”, comentó el entrenador.

“Hemos estado marcando goles últimamente, hemos estado desarmando realmente a la línea defensiva y no vemos ninguna razón por la que eso no pueda continuar con Hugo y Robert en el campo juntos”.

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Deportes de AP: https://apnews.com/deportes

FUENTE: AP

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