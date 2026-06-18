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Leverkusen ficha al joven extremo Afonso Moreira procedente del Lyon

LEVERKUSEN, Alemania (AP) — Bayer Leverkusen fichó al internacional juvenil portugués Afonso Moreira por alrededor de 30 millones de euros (34 millones de dólares) procedente del club francés Lyon.

ARCHIVO - Afonso Moreira (izquierda), del Lyon, y Désiré Doué, del PSG, disputan el balón durante el partido de fútbol de la Ligue 1 de Francia entre el Paris Saint-Germain y el Olympique de Lyon en París, el 19 de abril de 2026. (Foto AP/Christophe Ena, Archivo)
ARCHIVO - Afonso Moreira (izquierda), del Lyon, y Désiré Doué, del PSG, disputan el balón durante el partido de fútbol de la Ligue 1 de Francia entre el Paris Saint-Germain y el Olympique de Lyon en París, el 19 de abril de 2026. (Foto AP/Christophe Ena, Archivo) AP

El club alemán acordó pagar hasta 33,6 millones de euros (38,5 millones de dólares) por el extremo de 21 años, informó Lyon en su sitio web, incluida una posible suma de 4,1 millones de euros (4,7 millones de dólares) en bonificaciones.

Moreira se había incorporado a Lyon desde Sporting por 2 millones de euros el año pasado, señaló el club francés.

Moreira anotó ocho goles y dio 11 asistencias en 37 partidos de la liga y la copa de Francia, además de la Liga Europa, la temporada pasada.

Moreira firmó un contrato con Leverkusen hasta junio de 2031, indicó el club de la Bundesliga en un comunicado.

“Moreira es un atacante rápido, ágil y habilidoso, con capacidad para definir, y tiene una excelente visión para encontrar a sus compañeros”, afirmó el director deportivo de Leverkusen, Simon Rolfes. “Su velocidad y su estilo de juego intenso encajan perfectamente con nuestro equipo”.

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