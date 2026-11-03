Lesión de Rodri empaña triunfo del Barcelona ante el Villa de Emery frente al príncipe William

El atacante del Barcelona, Lamine Yamal, celebra tras anotar el primer gol durante un partido de fútbol de la fase de liga de la Liga de Campeones entre el Barcelona y el Aston Villa en Barcelona, España, el martes 3 de noviembre de 2026. (Foto AP/Joan Monfort) AP

El capitán de España, campeón del Mundial, tuvo que salir con una presunta lesión en el gemelo al descanso de la victoria 3-0 del martes sobre Aston Villa, que se encaminó con un gol tempranero de Lamine Yamal y un doblete de Raphinha en la segunda mitad.

La lesión de Rodri será motivo de preocupación para su equipo, que visita al Atlético de Madrid el domingo en un duelo en la cima de La Liga. Barcelona lidera por dos puntos sobre el Atleti.

“Tendremos que esperar hasta el miércoles para examinarlo y saber más”, señaló Flick.

Por lo demás, fue una noche positiva para Barcelona en el Camp Nou, ante el príncipe William, heredero al trono británico y el aficionado más famoso del Villa.

Yamal anotó su gol 14 en la Liga de Campeones —superando a cualquier otro jugador menor de 20 años— cuando interceptó un pase errado de Joao Gomes tras un saque de meta y colocó el remate al ángulo inferior en el minuto siete.

La salida de Rodri, reemplazado por Marc Bernal, no frenó al Barça: Raphinha desvió un disparo hacia la esquina en el 52 y luego conectó de primera un centro atrevido, con el exterior del pie, de Joao Cancelo para marcar en el 64.

Fue un regreso miserable al Camp Nou para el técnico del Villa, Unai Emery, quien estuvo por última vez en el estadio cuando dirigía a un Paris Saint-Germain que llegó con ventaja de 4-0 del partido de ida en los octavos de final en 2017. Barcelona ganó la vuelta 6-1 en una remontada que ahora es ampliamente conocida como “La Remontada” (The Comeback).

El Villa dejó puntos por primera vez en esta campaña, después de arrancar con tres victorias consecutivas.

“Necesitamos aprender, sacar conclusiones y ver cómo competir mejor. Tenemos que ser capaces de mantenernos competitivos contra los favoritos, como el Barça”, manifestó Emery.

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FUENTE: AP