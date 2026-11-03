Lesion de rodilla de Kawhi Leonard mejora. Planes su regreso con Raptors

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El alero de los Raptors de Toronto, Kawhi Leonard (centro), observa durante la segunda mitad de un partido de baloncesto de la NBA contra los Timberwolves de Minnesota, el domingo 25 de octubre de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Bailey Hillesheim) AP

Los Raptors anunciaron el martes que Leonard “ha completado con éxito el tratamiento para abordar la inflamación en la rodilla izquierda”, el primer paso del proceso para que vuelva a la cancha.

Leonard jugó en los dos primeros partidos de la temporada de Toronto, con un promedio de 19,5 puntos y 7,5 rebotes. Desde entonces, los Raptors han jugado sin él y tienen marca de 2-3 en cinco encuentros.

Se perderá al menos tres partidos más mientras atraviesa lo que el equipo llamó el proceso de “regreso a la competencia” en Toronto. Los Raptors indicaron que se actualizará el progreso de Leonard dentro de una semana, lo que significa que la fecha más temprana en la que podría volver a jugar sería el 11 de noviembre contra Boston.

Leonard ha sido dos veces Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA, incluida la ocasión en que lideró a los Raptors a su único título en 2019. Tras ser traspasado de vuelta a Toronto este verano, acordó una extensión de 115 millones de dólares que, a su elección, se extendería hasta la temporada 2028-29.

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Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP

FUENTE: AP