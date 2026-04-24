Lesión pone en duda el Mundial para Estevao. Se pierde resto de la temporada con Chelsea

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Estevao celebra luego de anotar un gol para Chelsea contra Port Vale en los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa, el sábado 4 de abril de 2026, en Londres. (AP Foto/Ian Walton) AP

No está claro si el jugador de Chelsea se recuperará a tiempo para el torneo, que se disputará durante junio y julio.

Calum McFarlane, técnico interino de Chelsea, no dio un plazo para la recuperación de Estevao después de que sufriera la lesión en la primera mitad del partido de la semana pasada contra el Manchester United.

“Lamentablemente, Estevao no jugará con nosotros esta temporada porque estará de baja durante un tiempo", dijo McFarlane el viernes. "Es realmente una pena, especialmente para alguien tan joven y tan talentoso. Estoy seguro de que tiene muchas esperanzas de poder llegar al Mundial, pero no lo sé”.

Estevao, de 19 años, fue sustituido a los 16 minutos de la derrota 1-0 en Stamford Bridge y también se perdió el revés 3-0 el martes en Brighton.

Estevao se incorporó a Chelsea procedente de Palmeiras el año pasado y ha marcado ocho goles esta temporada. Se esperaba que formara parte de la convocatoria de Carlo Ancelotti para el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México. Ha anotado cinco veces en sus últimos seis partidos internacionales.

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa FUENTE: AP

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