americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Lesión pone en duda el Mundial para Estevao. Se pierde resto de la temporada con Chelsea

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Las esperanzas del delantero brasileño Estevao de ir al Mundial están en duda después de que se confirmó el viernes que se perderá el resto de la temporada por una lesión en los isquiotibiales.

Estevao celebra luego de anotar un gol para Chelsea contra Port Vale en los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa, el sábado 4 de abril de 2026, en Londres. (AP Foto/Ian Walton)
Estevao celebra luego de anotar un gol para Chelsea contra Port Vale en los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa, el sábado 4 de abril de 2026, en Londres. (AP Foto/Ian Walton) AP

No está claro si el jugador de Chelsea se recuperará a tiempo para el torneo, que se disputará durante junio y julio.

Calum McFarlane, técnico interino de Chelsea, no dio un plazo para la recuperación de Estevao después de que sufriera la lesión en la primera mitad del partido de la semana pasada contra el Manchester United.

“Lamentablemente, Estevao no jugará con nosotros esta temporada porque estará de baja durante un tiempo", dijo McFarlane el viernes. "Es realmente una pena, especialmente para alguien tan joven y tan talentoso. Estoy seguro de que tiene muchas esperanzas de poder llegar al Mundial, pero no lo sé”.

Estevao, de 19 años, fue sustituido a los 16 minutos de la derrota 1-0 en Stamford Bridge y también se perdió el revés 3-0 el martes en Brighton.

Estevao se incorporó a Chelsea procedente de Palmeiras el año pasado y ha marcado ocho goles esta temporada. Se esperaba que formara parte de la convocatoria de Carlo Ancelotti para el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México. Ha anotado cinco veces en sus últimos seis partidos internacionales.

___

Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

Destacados del día

VIDEO CLAVE: suegra es captada disparando y confirman su rol en el asesinato de exreina de belleza en MEXICO

VIDEO CLAVE: suegra es captada disparando y confirman su rol en el asesinato de exreina de belleza en MEXICO

🚨 EEUU despliega tercer portaaviones en Medio Oriente y refuerza presión sobre Irán

🚨 EEUU despliega tercer portaaviones en Medio Oriente y refuerza presión sobre Irán

Arrestan a hombre trans y su pareja por secuestro internacional de menor llevado a Cuba

Arrestan a hombre trans y su pareja por secuestro internacional de menor llevado a Cuba

DECOMISAN MÁS DE 100 SACOS DE CAFÉ EN CUBA: LOS OCULTABAN ENTRE CARBÓN EN MEDIO DE LA ESCASEZ

DECOMISAN MÁS DE 100 SACOS DE CAFÉ EN CUBA: LOS OCULTABAN ENTRE CARBÓN EN MEDIO DE LA ESCASEZ

Gente pasa la noche en la oscuridad en el Malecón durante un apagón en La Habana, Cuba, el sábado 21 de marzo 2026. (AP Foto/Ramon Espinosa)

Apagón masivo en La Habana: falla eléctrica deja a varios municipios sin luz

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter