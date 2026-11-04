Leones del Escogido siguen imparables en el béisbol de República Dominicana

Los Toros tomaron ventaja de 4-0 en el primer episodio, encabezados por un jonrón de dos anotaciones de Jesús Sánchez, pero el Escogido descontó con dos carreras en la cuarta y una en la sexta, antes de completar la remontada con tres en la novena. Laureano conectó su primer vuelacercas de la temporada ante Lucas Sims (0-1), con dos corredores en base, para dejar tendidos a los Toros.

En San Pedro de Macorís, las Estrellas Orientales cortaron una racha de cinco derrotas consecutivas al vencer 5-3 a los Gigantes del Cibao, apoyadas en tres carreras impulsadas por José Tena, quien conectó un doblete, mientras Harold Ramírez aportó dos imparables y anotó en dos ocasiones. Las Estrellas aprovecharon el descontrol del pitcheo rival, que concedió ocho bases por bolas, para anotar tres carreras en la tercera entrada y otras dos en la cuarta.

En Santiago de los Caballeros, las Águilas Cibaeñas derrotaron 8-3 a los Tigres del Licey, apoyadas en un cuadrangular de tres carreras de Aderlin Rodríguez en la tercera entrada y una ofensiva de diez imparables. Jasson Domínguez conectó dos dobletes, anotó dos carreras y produjo una, mientras Eddys Leonard, J.C. Escarra y Raynel Delgado aportaron dos hits cada uno.

Los Navegantes del Magallanes, actuales campeones de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, consiguieron su tercera victoria consecutiva y abandonaron el último lugar de la clasificación tras remontar una desventaja de cinco carreras para derrotar 11-7 a los Bravos de Margarita.

Después de un complicado inicio de temporada, Magallanes mejoró su marca a 6-13, impulsado por una ofensiva de 13 imparables encabezada por Thairo Estrada, quien conectó cuatro hits, incluido un cuadrangular de tres carreras en la séptima entrada, y produjo cuatro anotaciones. Breyvic Valera agregó tres imparables, entre ellos dos triples, y remolcó tres carreras.

Magallanes dio la vuelta al marcador con un ataque de cinco anotaciones en la séptima, coronado por el jonrón de Estrada, y agregó dos más en la octava. Por Margarita, que quedó con registro de 10-8, Alexi Amarista produjo dos carreras y David Peralta conectó dos imparables, incluido un triple.

En Maracaibo, los Caribes de Anzoátegui mantuvieron el liderato de la competencia al imponerse 16-12 a las Águilas del Zulia, con una ofensiva de 18 imparables encabezada por Leonel Valera, quien conectó cuatro hits, incluido un cuadrangular de tres carreras, produjo tres anotaciones y cruzó cinco veces el plato. Carlos Mendoza también sumó cuatro imparables y anotó dos carreras, mientras Hernán Pérez y Gabriel González remolcaron tres cada uno; González terminó con tres hits. Ronald Rosario agregó dos impulsadas en un encuentro en el que Caribes anotó diez carreras en la cuarta entrada para tomar ventaja de 12-2.

En Caracas, los Tiburones de La Guaira desplegaron una ofensiva de 14 imparables, incluidos tres cuadrangulares, para derrotar 9-4 a los Leones del Caracas. Simón Muzziotti encabezó el ataque con tres hits, entre ellos un jonrón de dos carreras en la sexta entrada, mientras Alcides Escobar y Javier Rivas también conectaron vuelacercas y produjeron dos anotaciones cada uno. Daniel Montaño agregó un triple y dos impulsadas.

Yaquis dejan en el terreno a Navojoa en la LMP

Los Yaquis de Obregón completaron una remontada de cinco carreras y dejaron en el terreno a los Mayos de Navojoa con una victoria de 7-6 en la Liga Mexicana del Pacífico. Obregón llegó a la séptima entrada con desventaja de 5-2, pero anotó tres carreras para empatar el encuentro, gracias a un sencillo productor de Kevin Villavicencio y un triple de dos anotaciones de José Cardona. Los Mayos recuperaron la ventaja en la octava con un sencillo impulsor de River Town, aunque los Yaquis volvieron a igualar la pizarra en el cierre del episodio con otro imparable productor de Villavicencio.

En la novena entrada, Sebastián Elizalde conectó un cuadrangular solitario por el jardín derecho para definir el encuentro y darle a Obregón su novena victoria de la temporada, con la que niveló su marca en 9-9. Cardona destacó con un doblete y un triple, mientras Villavicencio impulsó tres carreras.

En Zapopan, los Charros de Jalisco derrotaron 6-4 a los Algodoneros de Guasave, líderes de la Liga Mexicana del Pacífico, con una ofensiva encabezada por José Ángel Ceceña, quien conectó tres imparables, incluidos dos dobletes, y produjo tres carreras. Julián Ornelas agregó dos hits y dos impulsadas, mientras Carlos Mendívil y Daniel Castro aportaron dos imparables cada uno. Los Charros mejoraron su marca a 10-8, mientras los Algodoneros quedaron con registro de 14-4.

En Hermosillo, los Tomateros de Culiacán anotaron tres carreras en la décima entrada y resistieron una reacción de los Naranjeros para imponerse 5-4 en entradas extras. Fabricio Macías conectó un doblete productor de dos anotaciones en el décimo episodio, mientras Luis Verdugo aportó dos imparables, incluido un cuadrangular solitario en la cuarta entrada, y remolcó dos carreras. Ramiro Peña agregó dos hits y una impulsada. Luis Cessa abrió por Culiacán y permitió una carrera y tres imparables en seis entradas, con tres ponches. Los Naranjeros anotaron dos carreras en el cierre de la décima, pero no lograron evitar la derrota.

En Mexicali, las Águilas anotaron tres carreras en el cierre de la octava entrada para derrotar 10-8 a los Venados de Mazatlán, que habían remontado una desventaja de siete anotaciones. Esteban Quiroz disparó un cuadrangular de tres anotaciones en la quinta entrada, mientras Moisés Gutiérrez aportó otro jonrón de dos carreras.

En Mexicali, las Águilas anotaron tres carreras en el cierre de la octava entrada para derrotar 10-8 a los Venados de Mazatlán. Esteban Quiroz conectó un doblete productor de la carrera del empate y Alex Mejía disparó un sencillo de dos anotaciones que definió el encuentro. Los Venados habían remontado una desventaja de 7-0 con seis carreras en la séptima entrada y dos en la octava, pero no pudieron conservar la ventaja. Mexicali mejoró su marca a 12-6, mientras Mazatlán cayó a 7-11.

FUENTE: AP