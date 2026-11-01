Leones del Escogido encadenan ocho triunfos en la Liga Dominicana de Béisbol

El cuerpo de lanzadores del Escogido limitó a las Águilas a cuatro imparables. El abridor Ángel Sánchez trabajó cuatro entradas y Kelvin Hernández (2-0) se acreditó la victoria, mientras Austin consiguió su primer salvamento. Las Águilas descontaron en la octava entrada, cuando Steward Berroa anotó con un rodado de Luis Liberato, pero no lograron completar la remontada. El equipo de Santiago sufrió su novena derrota en doce encuentros y quedó con marca de 3-9.

En San Pedro de Macorís, los Tigres del Licey derrotaron 2-1 a las Estrellas Orientales, que sufrieron su quinta derrota consecutiva, y mejoraron su marca a 9-4 para mantenerse empatados con los Leones del Escogido en el liderato de la Liga Dominicana. Los Tigres anotaron en la segunda entrada y rompieron el empate 1-1 con otra carrera en la séptima, apoyados en una ofensiva encabezada por Gustavo Núñez y Bryan Lavastida, quienes conectaron dos imparables cada uno.

En San Francisco de Macorís, los Gigantes del Cibao desplegaron una ofensiva de 15 imparables para derrotar 13-7 a los Toros del Este, encabezados por Luis Ferreras, quien conectó tres hits, incluido un cuadrangular de dos carreras en la sexta entrada, y terminó con cinco impulsadas. Carlos Jorge aportó tres imparables, un jonrón de dos carreras y tres anotadas, mientras Elehuris de los Santos bateó de 5-4 y produjo otras tres carreras.

Los Caribes de Anzoátegui se consolidaron en el liderato de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional al derrotar 7-1 a los Leones del Caracas, para conseguir su octava victoria en los últimos diez encuentros y mejorar su marca a 14-4. Balbino Fuenmayor encabezó una ofensiva de 14 imparables con dos hits y tres carreras impulsadas, mientras Hernán Pérez conectó su sexto cuadrangular de la temporada, anotó dos veces y produjo una carrera. Gabriel González aportó tres imparables y José Sánchez agregó dos hits y una impulsada.

Los Caribes abrieron el marcador con el jonrón de Pérez en la primera entrada, ampliaron su ventaja con tres anotaciones en la quinta y agregaron otras dos en la octava y una en la novena. Nueve lanzadores se combinaron para limitar a los Leones a cuatro imparables y una carrera, con 11 ponches. Liarvis Breto (1-0) se acreditó la victoria, mientras Connor Van Scoyoc (0-2) sufrió la derrota. La única anotación de Caracas llegó con un cuadrangular solitario de Víctor Bericoto en la sexta entrada.

En Barquisimeto, los Cardenales de Lara derrotaron por 4-2 a los Tiburones de La Guaira y mejoraron su marca a 11-4. Los Tiburones tomaron ventaja con dos anotaciones en la primera entrada, pero Lara empató en la quinta y definió el encuentro con otras dos en la séptima, aprovechando tres bases por bolas consecutivas del relevista Caleb Freeman. Rafael Ortega conectó un doblete y produjo una carrera, mientras Alí Sánchez e Ildemaro Vargas impulsaron una anotación cada uno

En Margarita, los Bravos derrotaron 8-5 a los Tigres de Aragua, apoyados en una ofensiva de diez imparables encabezada por Alexi Amarista, quien conectó dos dobletes y produjo dos carreras. Moisés Gómez, César Idrogo y Kevin Vicuña también remolcaron dos anotaciones cada uno, mientras Edward Olivares sumó dos hits y anotó dos veces.

En Valencia, los Navegantes del Magallanes derrotaron 4-1 a las Águilas del Zulia, apoyados en una ofensiva de 11 imparables encabezada por Luis Torrens, quien conectó tres hits, y Rougned Odor, que disparó un cuadrangular solitario en la segunda entrada y terminó con dos imparables. Renato Núñez agregó otro jonrón solitario en la quinta, su cuarto de la temporada, mientras Breyvic Valera produjo una carrera con un doblete. Siete lanzadores de Magallanes se combinaron para limitar a las Águilas a cinco imparables y una anotación, con 11 ponches

Algodoneros con buen paso en el Pacífico

Los Algodoneros de Guasave consolidaron su liderato en la Liga Mexicana del Pacífico al barrer el domingo una doble cartelera ante los Yaquis de Obregón para mejorar su marca a 14-3. En el primer encuentro, disputado a siete entradas, Guasave remontó una desventaja de 4-3 con un ataque de tres carreras en la sexta. Jorge Flores encabezó la ofensiva con dos imparables y dos carreras impulsadas, mientras Víctor Labrada conectó su cuarto cuadrangular de la temporada y Juan Mora produjo otra anotación. El abridor Kevin Abel trabajó cinco entradas, permitió tres hits y dos carreras, con seis ponches, mientras Nick Zwack retiró la séptima para asegurar el triunfo.

En el segundo juego, los Algodoneros consiguieron otra remontada para imponerse 4-3, gracias a dos anotaciones en el cierre de la octava entrada. Jesús Castillo fue la figura ofensiva con dos imparables, incluido un doblete, y dos carreras impulsadas, mientras Juan Mora agregó dos hits y una remolcada. Guasave había tomado ventaja de 2-0 con anotaciones en la primera y tercera entradas, pero Obregón empató con dos carreras en la quinta y se adelantó 3-2 en la octava. Los Algodoneros respondieron en su última oportunidad al bate para completar la barrida. Los Yaquis, que apenas conectaron cinco imparables en el segundo encuentro, quedaron con marca de 8-9.

En Navojoa, las Águilas de Mexicali y los Mayos dividieron triunfos en una doble cartelera de encuentros a siete entradas. En el primero, Mexicali se impuso 6-1 con una ofensiva de 11 imparables encabezada por Phillip Evans, quien conectó dos hits, incluido un doblete, y produjo tres carreras. Chuckie Robinson y Clay Dungan aportaron dos imparables y una impulsada cada uno, mientras Jake Garland lanzó cinco entradas de cuatro hits y una carrera, con siete ponches. Las Águilas tomaron ventaja con tres anotaciones en la primera entrada y ampliaron la diferencia con una en la tercera y dos en la cuarta.

En el segundo encuentro, los Mayos se desquitaron con una victoria de 3-1, gracias a un cuadrangular de tres carreras de Samar Leyva en la tercera entrada, que dio la vuelta a la pizarra. Leyva terminó con dos imparables y José Gaitán agregó otros dos, incluido un doblete. Collin Wiles permitió una carrera y dos hits en cuatro entradas, mientras R.J. Martínez retiró las últimas tres sin admitir imparables y ponchó a seis bateadores. Mexicali había tomado ventaja en la segunda entrada, pero su ofensiva quedó limitada a dos hits. Tras la doble jornada, las Águilas quedaron con marca de 11-6 y los Mayos con registro de 5-12.

En Culiacán, los Tomateros derrotaron 7-2 a los Charros de Jalisco, apoyados en una ofensiva encabezada por Orlando Martínez, quien conectó tres imparables, incluido un cuadrangular de dos carreras en la octava entrada, y anotó dos veces. J.P. Martínez aportó dos dobletes y dos carreras impulsadas, mientras Joey Meneses agregó dos hits. Los Tomateros tomaron ventaja con una anotación en la primera entrada y tres en la segunda, antes de asegurar el triunfo con otras tres en la octava. Manny Barreda lanzó seis entradas en blanco, permitió cuatro imparables y ponchó a cuatro bateadores.

En Mazatlán, los Jaguares de Nayarit derrotaron 7-1 a los Venados, apoyados en una sólida apertura de Marco Fregozo, quien lanzó cinco entradas en blanco, permitió apenas dos imparables y ponchó a ocho bateadores. Albert Fabián conectó su segundo cuadrangular de la temporada y produjo dos carreras, mientras Chávez Young aportó dos imparables y otras dos impulsadas. Joel Flores agregó un triple y una carrera remolcada.

En Los Mochis, el duelo programado entre los Cañeros y los Naranjeros de Hermosillo fue pospuesto por mal tiempo.

FUENTE: AP