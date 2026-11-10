Leones apalean a Trevor Bauer y recuperan el liderato en Dominicana

La ofensiva escarlata conectó 14 imparables en el estadio Tetelo Vargas y sentenció el encuentro con cinco anotaciones en la primera entrada, tres en la tercera y dos en la quinta. Erik González encabezó el ataque al batear de 3-3, con dos carreras impulsadas, mientras que Gregory Polanco conectó dos dobles y remolcó dos anotaciones.

Bauer, ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional en 2020, permitió cuatro imparables y cinco carreras, dos de ellas limpias, antes de abandonar el montículo. Sauryn Lao se llevó la victoria con una apertura de cinco entradas, dos hits permitidos, una carrera sucia y cinco ponches, sin conceder bases por bolas, para colocar su marca en 3-0.

El Escogido mejoró su récord a 14-6 y volvió a ocupar la cima de la clasificación, mientras que las Estrellas quedaron con 8-11.

En Santo Domingo, los Gigantes del Cibao derrotaron 5-4 a los Tigres del Licey en 11 entradas, gracias a un cuadrangular de dos carreras de Agustín Ramírez ante Oliver Ortega en el undécimo episodio. Ramírez terminó de 4-2, con dos carreras impulsadas y dos anotadas, mientras que Nomar Mazara también destacó al batear de 4-2, con un jonrón y una producida.

Por el Licey, Mel Rojas Jr. conectó un cuadrangular solitario y Bryan Lavastida impulsó una carrera con dos imparables. Brent Honeywell se llevó la victoria y Enmanuel Mejía consiguió el salvamento.

En Santiago de los Caballeros, el juego programado entre las Águilas Cibaeñas y los Toros del Este fue suspendido por lluvia en el estadio Cibao.

Magallanes hila 9no triunfo y blanquea a Bravos

Los Navegantes del Magallanes extendieron a nueve su cadena de victorias al arrollar 11-0 a los Bravos de Margarita, con una ofensiva de 13 imparables y un ataque de seis carreras en la tercera entrada, en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Ángel Reyes encabezó la producción con un cuadrangular y cuatro carreras impulsadas, mientras que Agustín Ramírez aportó dos imparables y dos remolcadas. Tucupita Marcano también conectó un jonrón en el octavo episodio.

Los Navegantes agregaron una carrera en el segundo inning, otra en el cuarto, una más en el sexto y dos en el octavo.

José Franco se acreditó la victoria con una apertura de cinco entradas, en las que permitió tres imparables, concedió una base por bolas y ponchó a dos bateadores. El bullpen completó la blanqueada con cuatro relevistas, que limitaron a los Bravos a otros tres hits.

Félix Doubront cargó con la derrota después de permitir seis carreras, tres limpias, en dos entradas y dos tercios. Magallanes consiguió así su noveno triunfo consecutivo.

En Maracay, los Tigres de Aragua vencieron 6-3 a los Tiburones de La Guaira, con una ofensiva de 14 imparables encabezada por Leobaldo Piña, quien bateó de 5-4, con un jonrón y dos carreras impulsadas. René Pinto aportó un doblete de dos carreras y Jorbit Vivas conectó tres hits y remolcó una anotación.

Por los Tiburones, Jurickson Profar conectó un cuadrangular de tres carreras en el quinto episodio y Jorge Barrosa bateó de 5-4. Christian Mejías se llevó la victoria y Luis Pacheco consiguió el salvamento.

Brander Guevara cargó con la derrota.

Criollos derrotan a Gigantes y lideran en Puerto Rico

Los Criollos de Caguas derrotaron 3-2 a los Gigantes de Carolina con un sencillo de Luis Vázquez en la octava entrada, que rompió el empate y les permitió asumir el liderato de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Vázquez fue determinante en el encuentro, al conectar también un jonrón solitario en la cuarta entrada para igualar el duelo.

Carolina abrió la pizarra en la primera entrada con un sencillo remolcador de Jonathan Rodríguez, pero Caguas empató en la segunda mediante un elevado de sacrificio de Won-Bin Cho. Edwin Díaz devolvió la ventaja a los Gigantes con otro sencillo en la cuarta entrada, antes de que Vázquez conectara su cuadrangular para igualar nuevamente el encuentro y preparar el escenario para el batazo decisivo en el octavo episodio.

En Ponce, los Leones cayeron 3-2 ante los Indios de Mayagüez en diez entradas. Emanuel Rivera conectó un sencillo de dos carreras en la décima entrada para romper el empate y darles ventaja a los visitantes. Austin Moore respondió con un sencillo remolcador para acercar a los Leones.

En San Juan, Andrew Velásquez bateó de 4-2, con un jonrón y cuatro carreras impulsadas, mientras que Johneshwy Fargas se fue de 3-1, también con cuadrangular y dos remolcadas, en la victoria de los Cangrejeros de Santurce por 7-4 sobre los Senadores.

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FUENTE: AP