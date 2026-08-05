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León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú en su primer viaje a América Latina como pontífice

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El Vaticano anunció el miércoles que el papa hará su primer viaje a Latinoamérica como pontífice en noviembre, en su regreso a una región donde pasó gran parte de su ministerio, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

El papa León XIV ofrece una bendición en la basílica de San Pedro durante su audiencia general semanal, en el Vaticano, el 5 de agosto de 2026. (AP Foto/Gregorio Borgia)
El papa León XIV ofrece una bendición en la basílica de San Pedro durante su audiencia general semanal, en el Vaticano, el 5 de agosto de 2026. (AP Foto/Gregorio Borgia) AP

El viaje, que tendrá lugar del 6 al 17 de noviembre, incluirá paradas en Montevideo, Paysandú y Florida, en Uruguay; Buenos Aires, Córdoba y Luján, en Argentina; y Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, en Perú.

La visita es especialmente significativa por los vínculos de larga data de León XIV con Perú. El primer papa nacido en Estados Unidos pasó décadas allí como misionero y responsable de su Iglesia y se desempeñó como obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023. Además, tiene la ciudadanía peruana.

Se espera que su regreso a Chiclayo, la diócesis que dirigió antes de su elección, sea uno de los momentos clave del viaje.

León también visitará Argentina, la patria de su predecesor. Pese a las reiteradas invitaciones, el difunto Francisco. el primer pontífice latinoamericano de la historia, nunca regresó a Argentina durante sus 12 años de en el cargo.

El Vaticano señaló que León estará en Uruguay del 6 al 8 de noviembre, en Argentina del 8 al 11 de y en Perú del 11 al 17. Más adelante se hará público un itinerario detallado.

El viaje a América Latina seguirá a la visita de León a Francia, del 25 al 28 de septiembre, su primer viaje al país como papa y parte de un calendario de viajes cada vez más activo en los primeros meses de su pontificado.

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La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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