Lens queda a un punto del PSG en Francia tras vencer 3-0 al Metz

PARÍS (AP) — Lens culminó una gran semana al vencer el domingo 3-0 al Metz 3-0 y colocarse a un punto del líder de la Ligue 1, Paris Saint-Germain, en una tensa lucha por el título.

Florian Thauvin, a la izquierda, del Lens, dribla ante Otávio (Otávio Ataíde da Silva), del París FC, durante el juego de fútbol de la Ligue 1 francesa entre el París FC y el Lens en París, el sábado 14 de febrero de 2026. (Foto AP/Michel Euler)
Florian Thauvin, a la izquierda, del Lens, dribla ante Otávio (Otávio Ataíde da Silva), del París FC, durante el juego de fútbol de la Ligue 1 francesa entre el París FC y el Lens en París, el sábado 14 de febrero de 2026. (Foto AP/Michel Euler) AP

La derrota de PSG en casa por 3-1 ante Mónaco el viernes abrió la puerta al Lens, que alcanzó las semifinales de la Copa de Francia el jueves tras vencer a Lyon en los penales luego de un empate 2-2.

Quedan nueve partidos en la Ligue 1 y Lens recibe a PSG el 11 de abril.

El colista Metz parecía tener la suerte de su lado hasta que el defensor saudí Saud Abdulhamid puso en ventaja a Lens justo antes del descanso con una potente volea a media altura, tras una buena acción del delantero Abdallah Sima, que en dos ocasiones estuvo cerca de marcar.

Luego Abdulhamid se asoció con Adrien Thomasson para habilitar al extremo francés Florian Thauvin, que definió con clase desde el borde del área apenas después del descanso.

El mediocampista Amadou Haidara puso el 3-0 a los 52 minutos tras jugar una pared con el ex capitán de Metz Matthieu Udol, mientras Lens tomaba el control. Udol nació en Metz y disputó 185 partidos como lateral izquierdo antes de forzar su salida este verano.

Más tarde, Lyon busca recuperarse de dos derrotas en la liga y de una eliminación en la Copa de Francia cuando reciba al Paris FC, que ganó el fin de semana pasado bajo el nuevo entrenador Antoine Kombouaré.

Además, Lille recibe al Lorient, de mitad de tabla.

Thauvin refuerza su candidatura

Thauvin marcó un gol, asistió en el otro y luego convirtió con el remate decisivo en la tanda de penales contra Lyon.

Thauvin, de 33 años, llegó esta temporada procedente del club italiano Udinese. Fue un jugador secundario en la selección de Francia cuando ganó el Mundial de 2018 y después estuvo un largo tiempo fuera.

Pero el gran nivel de Thauvin con Lens le ayudó a volver a la selección y marcó contra Azerbaiyán en octubre. Está presionando para ganarse un lugar en la lista del Mundial del entrenador Didier Deschamps más adelante este año.

FUENTE: AP

