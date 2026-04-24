Leipzig vence a Union Berlín y propina otra derrota a la entrenadora Marie-Louise Eta

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La entrenadora del Union Berlin, Marie-Louise Eta, observa desde la banda durante un partido de fútbol de la Bundesliga entre el RB Leipzig y el 1. FC Union Berlin, el viernes 24 de abril de 2026, en Leipzig, Alemania. (Jan Woitas/dpa vía AP) AP

Max Finkgräfe, Romulo y Ridle Baku anotaron por Leipzig para consolidar el tercer puesto en la liga alemana y acercarse a la clasificación a la Liga de Campeones al conseguir su quinta victoria seguida.

Eta debutó como la primera mujer entrenadora en la Bundesliga —o en cualquiera de las máximas divisiones de las cinco grandes ligas masculinas de Europa— el fin de semana pasado, sufriendo una derrota 2-1 en casa ante Wolfsburg, un club amenazado por el descenso.

Ha sido objeto de un aluvión de insultos sexistas en redes sociales, y se acusó a Leipzig de sumarse el jueves cuando respondió a una publicación en X de Union que decía que era una “ciudad agradable”, con fotos de Eta posando con el exentrenador de Leipzig Marco Rose y los exjugadores Dominik Szoboszlai y Emil Forsberg, junto con las palabras: “Tu entrenadora no solo encontró la ciudad bastante agradable...”.

Las fotos eran de las prácticas de Eta en Leipzig en 2022, y Eta las publicó inicialmente en su Instagram el 1 de enero de 2023.

Eta, quien era la entrenadora del equipo masculino Sub19 de Union, fue nombrada para dirigir al primer equipo en los últimos cinco partidos de la temporada con el objetivo de asegurar la permanencia en la Bundesliga. Union, que está seis puntos por encima de la zona de descenso antes de que se complete el resto de la 31ra jornada, enfrentará a continuación a Colonia, Mainz y Augsburgo.

Otro inicio en silencio Como siempre que su equipo juega en Leipzig contra el club respaldado por Red Bull, los aficionados de Union se abstuvieron de cantar y corear durante los primeros 15 minutos como protesta contra su existencia. Lo ven como un proyecto artificial cuya razón de ser es el marketing, después de que fuera creado y financiado por el gigante de las bebidas energéticas en 2009.

Finkgräfe abrió el marcador a los 22 minutos, cuando los aficionados de Union ya cantaban a plen, al clavar el intento de despeje de cabeza de Leopold Querfeld junto al poste derecho. Romulo se zafó del débil intento de marca de Querfeld para anotar tres minutos después, y Union sufrió otro golpe cuando Rønnow salió lesionado. El arquero danés indicó que no podía continuar tras un saque. Carl Klaus lo reemplazó para su debut en la Bundesliga a los 32 años. Aunque su equipo mejoró tras el descanso, Eta hizo tres cambios cerca de la hora de juego, solo para que Yan Diomande asistiera a Baku para el tercero. Danilho Doekhi marcó el descuento de Union con un cabezazo a un córner a los 77. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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