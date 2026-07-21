Legisladores franceses aprueban prohibición de redes sociales para menores de 15 años

El logo de Facebook en un iPad en Filadelfia el 16 de mayo del 2012. (AP foto/Matt Rourke) AP

Ambas cámaras del Parlamento votaron a favor de la medida, una iniciativa emblemática del segundo mandato del presidente francés Emmanuel Macron. El proyecto también prohíbe el uso de teléfonos móviles en las escuelas secundarias.

Varias familias en Francia han demandado a TikTok por suicidios de adolescentes que, según afirman, están vinculados a contenido perjudicial. Defensores de los derechos de la infancia y padres celebraron la votación.

“Hemos estado haciendo campaña por este proyecto de ley desde el principio porque, francamente, no tenemos otra opción, no hay otra manera de contrarrestar a los gigantes tecnológicos", declaró Gaëlle Berbonde, una mujer de 52 años que vive en la región de París. "Lo único que podemos hacer es proteger a nuestros hijos, igual que protegemos a nuestros hijos de beber alcohol”.

Berbonde contó a The Associated Press que su hija estaba en séptimo grado cuando recibió su primer teléfono inteligente. Una aplicación de control parental ayudó a vigilar lo que hacía en internet, pero Berbonde no tenía idea de lo que realmente era TikTok. Tras unos meses, la familia se dio cuenta de que la hija se estaba autolesionando y sufría anorexia y depresión. Pasó un año y medio en el hospital, pero ahora tiene 16 años y está bien.

La legislación es una de las últimas grandes medidas aprobadas durante la presidencia de Macron antes de que deje el cargo el próximo año. Macron quiere que la ley entre en vigor al inicio del nuevo año escolar en septiembre. Sin embargo, es probable que se realice una revisión para determinar si el proyecto cumple con la Constitución francesa, lo que podría retrasar su aplicación.

Legisladores del partido de izquierda La Francia Insumisa se opusieron a la iniciativa, al sostener que su constitucionalidad no está clara, que en la práctica pondría fin al anonimato en internet y que sería imposible de hacer cumplir.

Ines Legendre, asesora jurídica del grupo de protección en línea e-Enfance, señaló que la ley no se traducirá de inmediato en una prohibición total.

“También tendremos que abordar el tema de las cuentas existentes de menores de 15 años. ¿Cómo las identificamos? ¿Cómo las suspendemos? Y luego está la cuestión de la verificación de edad para todas las cuentas nuevas que entrará en vigor”, indicó Legendre.

Según el organismo de vigilancia sanitaria de Francia, uno de cada dos adolescentes pasa entre dos y cinco horas al día en un teléfono inteligente. En un informe publicado en diciembre, indicó que alrededor del 90% de los niños de entre 12 y 17 años usan teléfonos inteligentes a diario para acceder a internet, y que el 58% de ellos utiliza sus dispositivos para redes sociales.

El informe destacó una serie de efectos perjudiciales derivados del uso de redes sociales, entre ellos la baja autoestima y la exposición a contenido asociado con conductas como la autolesión, el consumo de drogas y el suicidio.

Después de que la Comisión Europea determinara que la versión más reciente del proyecto se solapaba con la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, que establece normas estrictas sobre el uso de la internet, los legisladores celebraron negociaciones finales el lunes. Alcanzaron un acuerdo sobre una versión enmendada de la legislación, que luego se presentó a ambas cámaras para una votación final.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Catherine Gashka y Alex Turnbull en París.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP