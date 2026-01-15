Legisladores de EEUU proponen crear agencia para impulsar producción de minerales críticos

Trabajadores usan maquinaria pesada en una mina de tierras raras, el 30 de diciembre de 2010, en el condado de Ganxian, en la provincia de Jiangxi, China. (Chinatopix vía AP, Archivo) AP

La iniciativa se produce mientras el gobierno del presidente Donald Trump ya ha tomado acciones agresivas para poner fin al dominio de China en el mercado de estos materiales cruciales en la elaboración de productos de alta tecnología, incluidos teléfonos celulares, vehículos eléctricos, aviones de combate y misiles.

Es demasiado pronto para saber cómo el proyecto de ley --si obtiene la aprobación-- podría alinearse con la política de la Casa Blanca, pero sea cual sea el enfoque, Estados Unidos está en una situación crítica para reducir drásticamente su dependencia de China, después de que Beijing utilizó su dominio del mercado de minerales críticos para sacar ventaja en la guerra comercial con Washington.

Trump y el presidente chino Xi Jinping acordaron en octubre pasado una tregua de un año mediante la la cual Beijing continuaría exportando minerales críticos mientras Estados Unidos aliviaría sus controles de exportación de tecnología a China.

El Pentágono ha desembolsado casi 5.000 millones de dólares en el último año para ayudar a garantizar su acceso a este tipo de materiales después de que la guerra comercial dejó al descubierto lo mucho que depende Estados Unidos de China, que procesa más del 90% de los minerales críticos a nivel mundial.

Para romper el control de Beijing, Washington está tomando participaciones en acciones de un puñado de empresas de minerales críticos y, en algunos casos, garantizando el precio de algunas materias primas utilizando un enfoque que parece más probable que venga de China que de un gobierno republicano.

El proyecto de ley que presentaron el jueves la senadora demócrata Jeanne Shaheen y el senador republicano Todd Young impulsaría un enfoque que se base más en el mercado, al establecer un organismo independiente encargado de construir una reserva de minerales críticos y productos relacionados, estabilizar los precios y fomentar la producción nacional y aliada para ayudar a garantizar un suministro estable, no sólo para el ejército sino también para la economía en general y los fabricantes.

Shaheen calificó la legislación como "una inversión histórica" para hacer de la economía de Estados Unidos más resiliente frente al dominio de China que, aseguró, ha dejado a Estados Unidos en una posición vulnerable a la coerción económica. Young afirmó que la creación de la nueva reserva es "un paso agresivo y muy necesario para proteger nuestra seguridad nacional y económica".

El representante republicano Rob Wittman presentó la versión de la iniciativa de la Cámara de Representantes.

Nuevo sentido de urgencia

Cuando Trump impuso aranceles generalizados a mediados del año pasado, Beijing contraatacó no sólo con su propia ronda de impuestos de importación, sino con severas restricciones a la exportación de minerales críticos, lo que obligó a Washington a dar marcha atrás y eventualmente llegar a una tregua.

En su discurso del lunes en SpaceX, el secretario de Defensa Pete Hegseth reveló que el Pentágono ha "desplegado más de 4.500 millones de dólares en compromisos de capital" tan sólo en los últimos cinco meses para cerrar seis acuerdos de minerales críticos que "ayudarán a liberar a Estados Unidos de la manipulación del mercado".

Uno de los acuerdos involucra una participación del Pentágono por 150 millones de dólares en acciones preferentes en Atlantic Alumina Co. para rescatar la última refinería de alúmina del país y construir su primera instalación de producción de galio a gran escala en Luisiana.

El Pentágono anunció el año pasado que compraría 400 millones de dólares en acciones preferentes en MP Materials, que posee la única mina operativa de tierras raras en el país, en Mountain Pass, California, y entró en una asociación conjunta de 1.400 millones de dólares con ReElement Technologies Corp. para construir una cadena de suministro nacional de imanes de tierras raras.

Trump anunció el miércoles en una proclamación que Estados Unidos "depende demasiado" de los minerales críticos de origen extranjero y ordenó a su gobierno negociar mejores acuerdos. Aseguró que entre las posibles soluciones incluirían precios mínimos de importación para ciertos minerales críticos.

"Repatriar la fabricación que es crítica para nuestra seguridad nacional y económica es una de las máximas prioridad para el gobierno de Trump", dijo Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca.

La drástica medida del gobierno de Estados Unidos de tomar participaciones en acciones ha llevado a algunos analistas a darse cuenta de que Washington está girando hacia alguna forma de capitalismo de Estado para competir con Beijing.

"A pesar de los peligros de la interferencia política, la lógica estratégica es convincente", escribió Elly Rostoum, investigadora principal en el instituto de investigación con sede en Washington, Center for European Policy Analysis. Dejó entrever que el nuevo modelo podría ser "una forma prudente para que Estados Unidos asegure autonomía estratégica y soberanía industrial".

Empresas de toda la industria aplauden la intervención del gobierno federal.

"Está jugando ajedrez tridimensional con los minerales críticos como ningún presidente anterior lo ha hecho. Ya era hora, dado la vulnerabilidad militar y estratégica que enfrentamos al tener que importar tantos de estos bloques de construcción fundamentales de tecnología y defensa nacional", dijo Jim Sims, Director de Comunicaciones de NioCorp, una empresa que intenta recaudar los fondos necesarios para construir una mina en el sureste de Nebraska.

Confiando en los aliados para obtener ayuda

Además de tratar de incrementar la producción nacional, la Casa Blanca ha buscado garantizar el acceso a algunos de estos elementos cruciales a través de aliados. Trump firmó un acuerdo por 8.500 millones de dólares con Australia en octubre para inversiones en minería en esa nación, y el presidente busca ahora tomar el control de Groenlandia con la esperanza de poder extraer tierras raras algún día en ese lugar.

Los ministros de finanzas de las naciones del G7 se reunieron el lunes en Washington para dialogar sobre su vulnerabilidad en las cadenas de suministro de minerales críticos.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien ha encabezado varias rondas de negociaciones comerciales con Beijing, hizo un llamado a los asistentes a aumentar su resiliencia en la cadena de suministro y les agradeció por su disposición para trabajar juntos "hacia una acción decisiva y soluciones duraderas", según un comunicado del Tesoro.

Esfuerzos previos

El Congreso ha impulsado en los últimos años iniciativas para proteger a la industria militar y civil de Estados Unidos del control de Beijing. El tema se convirtió en una preocupación urgente cada vez que China recurría a sus tácticas de restringir el suministro o inundar el mercado con minerales críticos adicionales para reducir los precios y sacar del negocio a cualquier posible competidor.

El gobierno del presidente Joe Biden buscó aumentar la demanda de minerales críticos a nivel nacional al impulsar la producción de más vehículos eléctricos y molinos de viento. Pero Trump eliminó en gran medida los incentivos para esos productos y, en cambio, optó por enfocarse en aumentar directamente la producción de minerales críticos.

La mayoría de esos esfuerzos fueron en una escala mucho más limitada en comparación con lo que el gobierno ha hecho en el último año, y en gran medida quedaron de lado después de que China cediera y facilitara el acceso a los minerales críticos.

Funk informó desde Omaha, Nebraska. El periodista de Associated Press Konstantin Toropin contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP