LeBron James hablará el jueves en Nueva York mientras decide dónde jugar la próxima temporada

ARCHIVO - Foto del 7 de enero del 2020, el alero de los Lakers de Los Ángeles LeBron James celebra tras anotar con falta en el encuentro ante los Knicks de NUeva York. (AP Foto/Mark J. Terrill, Archivo) AP

El máximo anotador en la historia de la NBA tiene previsto hablar públicamente el jueves por la tarde, lo que significa que es posible que James revele dónde planea jugar la próxima temporada o, al menos, ofrezca algunas actualizaciones sobre en qué punto se encuentra su proceso de decisión.

James grabará en vivo un episodio de su pódcast “Mind the Game” junto al copresentador invitado Tyrese Haliburton, de los Pacers de Indiana, en el día inaugural de Fanatics Fest en Nueva York, un evento de cuatro días con decenas de atletas, celebridades y leyendas del deporte. Las entradas de admisión general para un solo día están agotadas, informaron los organizadores.

Con 41 años, James es el jugador activo de mayor edad en la NBA, y el único en la historia de la liga con una carrera que abarca 23 temporadas; la próxima será su 24ª. Desde hace más de dos meses han abundado las especulaciones sobre su futuro, que comenzaron oficialmente en mayo, cuando los Lakers de Los Ángeles quedaron eliminados de los playoffs de la NBA.

Lo único que se sabe desde entonces es que volverá para otra campaña y que dejará a los Lakers tras ocho temporadas, marcadas por el título de la NBA en 2020.

Desde hace más de dos semanas, la NBA ha estado esperando saber qué viene después.

El currículum de James no tiene comparación en la historia de la NBA. Ha sido 22 veces All-Star, elegido 21 veces para el All-NBA, cuatro veces Jugador Más Valioso, cuatro veces MVP de las Finales de la NBA, tres veces MVP del Juego de Estrellas, y formó parte del equipo del 75º aniversario de la NBA.

También viene de una temporada en la que promedió 20,9 puntos, 6,1 rebotes y 7,2 asistencias por partido. En su carrera, ha promediado 26,8 unidades, 7,5 rebotes y 7,4 asistencias en más de 1.600 partidos.

El pódcast es el primero de dos compromisos en los que James hablará el jueves en Nueva York.

También planea aparecer en el Game Plan Summit, un evento solo por invitación presentado por CNBC y Boardroom. Está previsto que James mantenga una conversación con el cofundador de Boardroom, Rich Kleiman —socio comercial de Kevin Durant— sobre “cómo ha construido un imperio más allá del baloncesto, qué le espera en los negocios y por qué la próxima generación de atletas está preparada para ejercer más influencia que nunca”.

James comenzó su carrera en Cleveland en 2003 y pasó siete temporadas con los Cavaliers antes de marcharse a Miami por cuatro campañas —donde ganó sus dos primeros títulos. Luego regresó a Cleveland por cuatro temporadas más, ganando un campeonato, antes de irse en 2018 para iniciar una etapa de ocho temporadas con los Lakers.

Se cree que Cleveland y Miami vuelven a estar en el radar de James mientras sopesa esta decisión, al igual que varios otros equipos, incluidos Filadelfia, Minnesota y Golden State.

___

Reynolds informó desde Miami.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP