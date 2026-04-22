LeBron anota 28 y guía al triunfo unos mermados Lakers por 101-94 ante los Rockets de Durant

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El delantero de los Rockets de Houston, Kevin Durant (izquierda), avanza frente al delantero de los Lakers de Los Ángeles, Rui Hachimura, durante la primera mitad del segundo juego de una serie de primera ronda de los playoffs de la NBA, el martes 21 de abril de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Marcus Smart aportó 25 puntos y siete asistencias para los Lakers, que en dos ocasiones han sabido sobreponerse a las ausencias de Luka Doncic y Austin Reaves con un esfuerzo colectivo encabezado por James, de 41 años. Los Ángeles lo consiguió otra vez en el Juego 2 pese al regreso de Kevin Durant, quien anotó apenas tres de sus 23 puntos en la segunda mitad ante la tenaz defensa de los Lakers.

Luke Kennard sumó 23 puntos para Los Ángeles, que administró una pequeña ventaja durante todo el último cuarto del Juego 2. Smart encontró a James entrando a toda velocidad por el carril para una clavada espectacular con 55 segundos por jugar, y Kennard añadió dos tiros libres en los instantes finales para sentenciar el triunfo.

El Juego 3 se disputará el viernes en Houston.

Alperen Sengun registró 20 puntos y 11 rebotes para los Rockets, quintos preclasificados, que volvieron a tener problemas en ataque incluso con Durant, quien se perdió el primer partido de la serie por lesión. Jabari Smith Jr. anotó 18 puntos y Amen Thompson tuvo 16, pero los Rockets encestaron apenas el 40,4% de sus tiros y lograron solo siete triples.

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FUENTE: AP

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