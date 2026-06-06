Leão expulsado en duelo de preparación de Portugal ante Chile al Mundial por golpear a un rival

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El árbitro Luca Zufferli muestra tarjetas rojas a Rafael Leão de Portugal (izquierda) y a Iván Román de Chile durante un partido de fútbol amistoso internacional entre Portugal y Chile en Oeiras, a las afueras de Lisboa, el sábado 6 de junio de 2026. (Foto AP/Armando Franca) AP

Leão se enzarzó en un acalorado altercado con el defensor chileno Iván Román después de considerar que había recibido una falta de otro oponente. Se vio a Leão lanzar un puñetazo y Román reaccionó con enojo; a ambos les mostraron tarjeta roja directa justo antes del descanso.

Cristiano Ronaldo fue titular, pero lo sustituyeron al descanso, y su reemplazo, Gonçalo Guedes, anotó el primer tanto.

Bruno Fernandes amplió la ventaja de Portugal al 75 y Lucas Cepeda marcó para Chile en el tiempo añadido.

Portugal está en el Grupo K del Mundial junto con Colombia, Uzbekistán y Congo. Portugal debutará ante Congo el 17 de junio en Houston.

Cristiano está listo para disputar su sexta Copa del Mundo, con lo que igualaría el récord.

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Cobertura de AP sobre la Copa del Mundo: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa FUENTE: AP