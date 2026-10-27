Lazio golea 6-2 a Sassuolo y sigue líder en Italia. Bochum elimina a Mainz de la Copa de Alemania

Mattia Zaccagni anota un gol de cabeza para Lazio en el partido contra Sassuolo en la Serie A de Italia, el martes 27 de octubre de 2026, en Reggio Emilia. (Massimo Paolone/LaPresse vía AP) AP

Mainz quedó eliminado de la Copa de Alemania por el Bochum de la segunda división, mientras que Leipzig evitó por poco una humillación ante el Rot-Weiss Essen de la tercera categoría.

El arquero Stefano Turati atajó dos penales, pero no pudo evitar que su Sassuolo sufriera una abultada derrota.

Sassuolo perdía 3-1 cuando el mediocampista Kristian Thorstvedt vio la tarjeta roja directa a los 31 minutos por una fea entrada sobre Mattia Zaccagni, quien tuvo la fortuna de salir sin una lesión grave.

Sebastiano Esposito logró descontar, pero Zaccagni restableció la ventaja de dos goles de Lazio justo antes del descanso.

Tijjani Noslin anotó dos veces en la segunda mitad. Turati atajó los penales cobrados por Zaccagni y Davide Frattesi.

Lazio sacó una ventaja de tres puntos sobre el reinante campeón Inter de Milán, que el miércoles visita al colista Venezia.

La Roma, tercera en la tabla, puede volver a colocarse a cuatro puntos de Lazio con una victoria en casa ante Cagliari más tarde el martes.

Leipzig sobrevive a un susto en Essen en la Copa de Alemania

El partido de segunda ronda entre Essen y Leipzig ya había acaparado titulares incluso antes del saque inicial, después de que un acto de sabotaje hiciera que se vertiera concreto alrededor de la puerta del sector visitante del estadio para sellarla.

En el campo, Essen estuvo cerca de dar la sorpresa. Lucas Brumme aprovechó un pésimo pase retrasado de Castello Lukeba y un resbalón del arquero Ørjan Nyland para poner a Essen en ventaja a los nueve minutos.

Las opciones de Essen parecieron aumentar cuando el mediocampista del Leipzig Nicolas Seiwald fue expulsado poco antes del descanso tras recibir dos tarjetas amarillas en un lapso de 10 minutos.

Sin embargo, el suplente Christoph Baumgartner marcó dos goles en los minutos finales para darle la vuelta al partido para Leipzig, que ganó 2-1.

En Bochum, Christian Rasmussen y Philipp Hofmann anotaron en la segunda mitad para meter al equipo de segunda división en los octavos de final con una victoria 2-0 sobre Mainz.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP